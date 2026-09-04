“No he sido asesino”: expresidente Uribe antes de la indagatoria en Fiscalía por las masacres de El Aro y La Granja

“No soy asesino”: esa fue una de las frases más contundentes que pronunció el expresidente Álvaro Uribe Vélez a su llegada a la Fiscalía General de la Nación para atender la diligencia de indagatoria en las investigaciones por las masacres de El Aro, La Granja y el asesinato de Jesús María Valle.

El exmandatario llegó junto a su abogado Jaime Lombana y acompañado de un fuerte esquema de seguridad al búnker de la Fiscalía, en Bogotá, para atender esta nueva diligencia por hechos que habrían ocurrido en el departamento de Antioquia.

Antes de su ingreso a la indagatoria, el exmandatario manifestó: “Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un fiquero básico de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos”.

Y agregó: “Creí que le había servido a la Nación, pero hoy acudo a decir que no he sido asesino. El dolor que me afecta no deteriora mi amor y mi lucha por Colombia, que permanece por encima de honores y dolores”.

La masacre de La Granja (1996), la masacre de El Aro (1997) y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998) están conectados por las denuncias de supuestas alianzas entre grupos paramilitares y la Fuerza Pública en el municipio de Ituango, en Antioquia.

“No me consta”: Salvatore Mancuso rindió declaración en la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Valle, quien era presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos en Antioquia, denunció públicamente la supuesta complicidad y omisión de la Fuerza Pública con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia que protagonizaron la incursión violenta en los corregimientos de La Granja y El Aro.

Ahora la Fiscalía busca establecer si el expresidente Uribe, cuando fue gobernador de Antioquia, habría conocido esas actividades en el departamento, si tuvo conocimiento de esos hechos o alguna relación con el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos.

Sin embargo, el excomandante de las Autodefensas, Salvatore Mancuso, aseguró en las últimas horas que “no me consta” que el exjefe de Estado tuviera conocimiento sobre estas masacres y señaló directamente a Carlos Castaño Gil como el autor intelectual del crimen de Jesús María Valle.