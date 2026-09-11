Un oficio expedido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá abrió interrogantes sobre la aparentemente irregular intervención de la fiscal Ángela Córdoba Cabrera en las audiencias por el caso Marionetas 2, cuando el proceso ya le había sido retirado y asignado a otro fiscal por el concurso de méritos de la entidad.

Estos son los senadores que aparecen en el escrito de acusación del caso Marionetas 2. La Fiscalía buscará una condena

En la comunicación, la jueza Nidia Angélica Carrero Torres solicitó directamente a altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación adelantar con carácter urgente las gestiones necesarias para autorizar la participación de la fiscal Córdoba en la continuación de la audiencia preparatoria.

La solicitud no se limitó a reclamar que la Fiscalía garantizara la presencia de un representante del ente acusador. El despacho identificó expresamente a Córdoba y destacó, como razones para su intervención, su conocimiento previo y directo de la investigación, de la acusación, del descubrimiento probatorio y de las controversias planteadas dentro de la audiencia.

Fue la jueza Segunda Penal del Circuito, Nidia Angélica Carrero, quien, por medio de un oficio, requirió la participación de la fiscal Ángela Córdoba Carrera, aunque ya no tenía el caso. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Sin embargo, la decisión, que para la jueza se convierte en un apoyo a la acusación de la Fiscalía, genera interrogantes sobre la imparcialidad, pues no es el juez quien decide el fiscal que debe llevar el caso; de lo contrario, no habría garantías para los acusados.

El oficio (ver imagen) deja abierta una discusión sobre la distancia que debe conservar el juez frente a la acusación y la defensa.

Documento Foto: Suministrado a Semana

La fiscal Ángela Córdoba Carrera, luego del concurso que realizó la entidad, fue nombrada como fiscal 01, delegada ante jueces del circuito especializados de la Unidad de Fiscalías Especializadas de Bogotá.

La fiscal Ángela Córdoba Carrera ya no está asignada al caso Marionetas 2. Sin embargo, participó en la audiencia. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

El documento advierte con claridad que “se solicita a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, a la Dirección Especializada contra la Corrupción y a la Coordinación Seccional de Fiscalías de Bogotá, que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se sirvan adelantar, agilizar y priorizar las gestiones administrativas necesarias para viabilizar la autorización de la doctora Ángela Córdoba Carrera, a efectos de que pueda comparecer y participar en las sesiones de audiencia preparatoria programadas para los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026″.

La fiscal Córdoba hasta hace poco estuvo al frente de la Dirección Especializada contra la Corrupción y del caso Marionetas 2, pero fue reasignada. Por ello, resulta extraño que sea la misma jueza la que pida su participación.