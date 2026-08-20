Caso Las Marionetas: senador del Partido Conservador queda con brazalete de vigilancia mientras avanza proceso

El senador Miguel Ángel Barreto Castillo, integrante del Partido Conservador, quedó con una medida de brazalete de vigilancia mientras avanza la investigación en su contra por el famoso escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas.

Durante este jueves 20 de agosto, los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema adelantaron una sesión en la que decidieron imponerle ese dispositivo de rastreo para vigilar sus movimientos en tiempo real. Así se tiene un monitoreo permanente y se evita el exceso de personas en las cárceles del país.

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Desde la Corte informaron: “Tendrá que someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica que tendrá que implementar el Inpec. Además, deberá cancelar una caución de 40 millones de pesos y se le prohibió tener contacto con testigos del proceso”.

Barreto Castillo es investigado por la Corte Suprema desde el año pasado por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y determinador de interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación ha dejado al descubierto las presuntas irregularidades que se habrían presentado en procesos contractuales del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta).

El alto tribunal explicó que las maniobras irregulares que se habrían cometido para el direccionamiento de contratos, al parecer, favorecieron a varios integrantes del Congreso de la República, entre ellos, el senador Miguel Ángel Barreto Castillo.

Desde noviembre del año pasado, el senador conservador fue citado a indagatoria por la Corte Suprema para que supiera los delitos en su contra, las pruebas dentro del expediente y se defendiera de la investigación que ha venido avanzando por ese caso de presunta corrupción.

El fallecido congresista Mario Castaño. Foto: Tomado de redes sociales

El congresista tolimense de 47 años es investigado por el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, integrante de la Sala de Instrucción, quien lo escuchó en indagatoria un mes después de que le abrió una investigación formal por ese caso conocido como Las Marionetas.

La Sala de Instrucción ha informado que Barreto habría sido uno de los congresistas que supuestamente siguió con el esquema de corrupción que creó el fallecido excongresista Mario Castaño con el presunto direccionamiento de contratos a cambio de coimas o apoyo electoral. Por ese mismo caso terminó procesado el exsenador del Centro Democrático, Ciro Ramírez.