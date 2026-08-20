Tras el anuncio de la nueva cúpula militar por parte del presidente Abelardo De La Espriella, las reacciones no se hicieron esperar.

Presidente Abelardo De La Espriella presentó a la nueva cúpula militar. Foto: Presidencia

Entre ellas, la del jefe de operaciones del Ejército, el general Walter Giraldo, quien, por cuestiones de antigüedad y dinámica institucional, presentó su retiro voluntario.

La salida del oficial del Ejército se da al ver que, tras el reacomodo que hizo el presidente, fueron nombrados en cargos generales más nuevos que él, lo que en el Ejército, por tradición, se interpreta como que se debe dar un paso al costado.

El General Erick Rodríguez, es el nuevo Comandante de las Fuerzas Militares. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Dentro de sus condecoraciones e insignias personales se destacan: Herido en combate, Medalla Cruz de Boyacá, Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, Orden al Mérito Militar José María Córdova, Medalla Militar Servicios Distinguidos en Orden Público por quinta vez, Medalla Militar al Mérito Académico Francisco José de Caldas.

Con la llegada de la nueva cúpula militar también salieron el general Carlos Rincón, el general Juan Carlos Correa Consuegra, el general Royer Gómez, Jaime Alonso Galindo, el general Giovanny Rodríguez, Fabio Caro, el general Raúl Vargas, Juan Miguel Huertas y José Luis Esparza.

La nueva cúpula militar tiene la misión de combatir los grupos criminales beneficiados en el gobierno Petro. Foto: PRESIDENCIA

La nueva cúpula militar quedó conformada de la siguiente manera. Comandante de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez; jefe de Estado Mayor, general José Soto; comandante del Ejército, Carlos Carrasquilla; comandante de la Fuerza Aérea, general Juan Jaime Martínez; y el comandante de la Armada, el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla.

La nueva cúpula militar se suma a los cambios en la Policía, donde fueron reintegrados los generales Alejandro Barrera, como director de la Policía; subdirector, el general Norberto Mujica; y el general Ricardo Alarcón, como jefe del servicio nacional de la institución.

Dentro de los retos principales que tiene la Fuerza Pública por orden del presidente de la República, está ir detrás de los grupos criminales que se vieron fortalecidos por la paz total del gobierno Petro.