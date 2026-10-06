Crisis en aeronaves militares, primera dificultad para reactivar fuerzas de tarea conjuntas en las FF. MM.

La reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano para combatir el robo de hidrocarburos en el país dejó en evidencia la capacidad limitada que tienen las Fuerzas Militares en el tema de aeronaves, indicaron fuentes militares a SEMANA.

Presidente Abelardo De La Espriella en la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. Foto: Presidencia

Las fuentes explicaron que volver a las Fuerzas de Tarea Conjuntas activas como en el pasado será un proceso complejo debido a la difícil situación por la que atraviesa la aviación militar, donde varias aeronaves se encuentran en tierra, como sucede con la flota de helicópteros MI-17.

Además del esfuerzo adicional que están haciendo otras aeronaves como los helicópteros Black Hawk. Por esta razón, indicaron las fuentes militares, aún se está evaluando la entrada en operación de otras fuerzas de tarea conjuntas.

Es de recordar que, bajo la administración del almirante Francisco Cubides, como comandante de las Fuerzas Militares, y el general Emilio Cardozo, comandante del Ejército, se optó en el gobierno Petro acabar con dicha capacidad militar.

Durante el gobierno Petro fueron suprimidas las Fuerzas de Tarea Conjuntas en las Fuerzas Militares. Foto: presidencia

Recientemente, desde Valledupar, Cesar, el presidente Abelardo De La Espriella activó la fuerza de tarea conjunta Urano para atacar el robo de hidrocarburos.

“Esta nueva unidad representa el renacimiento estratégico del modelo de Fuerzas de Tarea Conjuntas en el territorio nacional y se establece como un activo estratégico orgánico directamente al Comando General de las Fuerzas Militares, diseñado para proteger la infraestructura crítica del Estado y golpear de manera contundente las estructuras financieras del crimen organizado”, indicaron desde el Ministerio de Defensa.

Los helicópteros MI-17 siguen en crisis en el Ejército. Foto: Suministrada a Semana.

Agregó la cartera de defensa que “el despliegue inicial de Urano se concentrará en áreas neurálgicas como el sur del Cesar y el Magdalena Medio, operando en estrecha articulación con las capacidades de la Quinta y la Décima Brigada, manteniendo al mismo tiempo una proyección y movilidad operacional sobre todo el territorio nacional según las prioridades que determine el mando superior”.

Por esta razón, indicaron las fuentes militares, se está buscando el apoyo de Estados Unidos para recuperar la capacidad aérea que ha perdido la fuerza pública.