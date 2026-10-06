Cuatro delincuentes se fugaron de la estación de Policía de La Flora, en Cali: ya los buscan para recapturarlos

Hay alerta en Cali después de que cuatro hombres se fugaran de la estación de Policía de La Flora, ubicada en el sector de Versalles, al norte de la ciudad y a pocos metros de la terminal de transporte.

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La situación se dio hacia las 6:00 de la tarde de este lunes, 5 de octubre, según confirmaron las propias autoridades, aunque hasta el momento no se tiene información de cómo habría ocurrido todo.

De acuerdo con reportes preliminares, los hombres que se escaparon del sitio fueron identificados como Julián Darío Rodríguez Ayala, Carlos Andrés Loboa Sánchez, Jhon Breyner Cruz Torres y Alejandro Díaz Muelas.

Estas personas estaban detenidas por delitos como hurto calificado, homicidio agravado, porte ilegal de armas, entre otros.

Se espera que con el pasar de las horas se conozca mayor información al respecto. Foto: getty images

Una vez se confirmó la fuga, la Policía rápidamente activó todo un operativo para lograr la recaptura de estos sujetos, de quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

En las acciones participa personal del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), miembros de inteligencia y diferentes cuadrantes.

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Al mismo tiempo, se adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer cómo se perpetró el escape de estos delincuentes y si hay personal de la estación involucrado en el hecho.

Se espera que con el pasar de las horas se conozca mayor información al respecto, mientras que las autoridades piden ayuda de la comunidad para que informe si se ve a alguno de los sujetos o si se conoce su paradero.

Esta no es la primera vez que un hecho de este tipo ocurre en esta estación de la ciudad de Cali, ya en 2022 también se había presentado una fuga, aunque en esa oportunidad fueron 38 los capturados que se escaparon del sitio.

En ese momento, dañaron los barrotes de la celda aprovechando la cantidad de delincuentes que había y huyeron por la parte trasera.