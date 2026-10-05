La captura de alias ‘Andrés’ en Cali permitió a las autoridades afectar, según la investigación, uno de los enlaces que conectaba operaciones de narcotráfico en el Valle del Cauca con rutas internacionales hacia Europa.

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Así operaba, según la investigación

Alias ‘Andrés’ fue capturado en Cali luego de más de dos meses de labores de inteligencia militar.

De acuerdo con la información conocida este lunes 5 de octubre, el hombre era señalado como uno de los principales enlaces regionales de una organización transnacional dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína hacia Europa.

Según la investigación, su presunta función consistía en articular parte de la logística necesaria para movilizar los estupefacientes desde el Valle del Cauca hasta Rotterdam, en Países Bajos.

Este es uno de los destinos identificados dentro de las rutas de esta organización.

Las autoridades también establecieron que la estructura habría utilizado el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que presta servicio a Cali, como uno de sus puntos de salida para movilizar cargamentos hacia los mercados europeos.

Luego de más de dos meses de un riguroso trabajo de inteligencia militar, tropas del Gaula de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, en articulación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, lograron su captura en la zona urbana de Cali.

Captura realizada por Gaula MIlitar Foto: Foto: Ejército Nacional

La operación se desarrolló en zona urbana de Cali. Después de su captura, alias ‘Andrés’ quedó a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes dentro del proceso.

Según detallan las autoridades, la organización utilizaba carga legal para camuflar los estupefacientes y aprovechaba conexiones aéreas específicas para sacar la droga del país.

Para evadir los controles, habría contado además con personas que colaboraban dentro de la cadena logística.

De acuerdo con la investigación, este método permitía a la estructura movilizar importantes cantidades de cocaína y disminuir el riesgo de que los cargamentos fueran detectados durante su traslado.

Las autoridades señalan que alias ‘Andrés’ cumplía un papel dentro de la articulación logística de la red transnacional, conectando las operaciones de producción y acopio en el Valle del Cauca con las rutas internacionales.

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Tras su captura, el señalado quedó a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, de acuerdo con la información suministrada sobre el caso.

En el caso conocido este 5 de octubre, las autoridades sostienen que la captura en Cali afecta uno de los enlaces que presuntamente permitían conectar el tráfico de cocaína desde el Valle del Cauca con el mercado europeo.

La investigación judicial será la encargada de establecer las responsabilidades individuales y los demás alcances de la estructura.