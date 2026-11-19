Este jueves, 19 de noviembre, se conoció la liberación de Lizeth Castaño, la joven que había sido secuestrada por hombres armados en Guacarí, Valle del Cauca, el pasado mes de octubre por parte de hombres armados, mientras se encontraba en una panadería.

Tras lo ocurrido, la Gobernación anunció una recompensa de hasta $30 millones por información que permitiera avanzar en su búsqueda.

Según la información que se conoció, la joven era hija del propietario de la panadería donde ocurrió el plagio que generó terror entre la ciudadanía.

La joven se encontraba en el establecimiento con su novio, de 18 años, y un trabajador, cuando llegaron los hombres armados. De acuerdo con los reportes conocidos, los sujetos se movilizaban en una camioneta negra.

Tres de ellos descendieron del vehículo, ingresaron al establecimiento e intimidaron con armas de fuego a las personas que estaban allí.

Hasta el momento, no se conocen más detalles de la liberación de la hija de este comerciante de Valle del Cauca. Las autoridades de Policía y militares adelantan fuertes controles en los diferentes puntos del departamento con el fin de evitar este tipo de casos.