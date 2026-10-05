Golpe a la delincuencia en Medellín: expulsan a nueve venezolanos por antecedentes y reportes

Tras un procedimiento coordinado entre las autoridades de Medellín, Migración Colombia y la Policía Nacional, 9 personas procedentes de Venezuela fueron expulsadas de Colombia.

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Las puertas de Medellín siempre estarán abiertas

Según los reportes entregados por las autoridades, los extranjeros tenían antecedentes, comparendos, investigaciones y varios reportes relacionados con afectaciones a la seguridad y a la convivencia.

La medida fue impulsada por las autoridades de Medellín.

En mensaje oficial del alcalde Fico Gutiérrez, el mandatario afirmó que estas acciones no estaban dirigidas a estos ciudadanos por su nacionalidad, sino por estar afectando la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.

La Alcaldía también destacó que las puertas de Medellín siempre estarán abiertas para quienes quieran venir a trabajar, pero que “quien venga a delinquir, no tendrá espacio”.

Entre los nueve ciudadanos expulsados hay un caso que llamó especialmente la atención.

De acuerdo con Caracol Radio, uno de ellos tenía condenas en Estados Unidos por secuestro y reportes sobre una posible vinculación con estructuras como La Terraza, el Clan del Golfo y La Oficina, información entregada por las autoridades de Medellín.

El medio también reportó que otros de los ciudadanos registraban 14, 24 y hasta 27 comparendos y aparecían relacionados con investigaciones por hurto de celulares, homicidio, porte de armas blancas y falsedad en documentos.

Imagen de la salida de los 9 ciudadanos venezolanos Foto: X @FicoGutierrez

El procedimiento continuará

Las autoridades anunciaron que los controles continuarán de manera articulada con Migración Colombia y la Policía Nacional.

Así, se seguirán identificando a más ciudadanos extranjeros que puedan estar incursos en causales de expulsión.

“Esto no para, vamos por más”, fue otra de las frases incluidas en el mensaje, en el que también se aseguró que las actuaciones se realizarán dentro del marco legal.

El anuncio se produce en medio de las acciones que adelantan las autoridades de Medellín para fortalecer los controles sobre los ciudadanos extranjeros.

En especial, si se relacionan con la convivencia y la seguridad de la ciudad.

Pero la tarea aún no ha terminado. La administración señaló que continuará trabajando con las autoridades migratorias y de Policía para hacer efectivas las medidas que correspondan, teniendo en cuenta lo que legalmente está establecido por la Ley.

“Esto no para, vamos por más y seguiremos trabajando de manera articulada con Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar a quienes tengan causales de expulsión y hacer efectiva su salida del país, siempre dentro de la ley”.

Trino en el que Fico Gutiérrez se refiere a la expulsion de los 9 venezolanos Foto: X@FicoGutierrez

Con esta actuación, Medellín busca reforzar la respuesta de las autoridades frente a situaciones que puedan afectar la tranquilidad en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento también pone nuevamente sobre la mesa el papel de los controles migratorios, una de las herramientas utilizadas para intervenir cuando existen registros que puedan comprometer la seguridad.