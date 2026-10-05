Un nuevo hecho de violencia sacude al departamento del Cauca. Tres personas fueron asesinadas por hombres armados cuando se encontraban en el interior de un establecimiento comercial ubicado en Santander de Quilichao. De acuerdo con la información suministrada por Indepaz, el ataque armado ocurrió específicamente en la calle 18A con carrera 15A del municipio.

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“Durante la noche, sujetos armados ingresaron a un establecimiento público y dispararon de manera indiscriminada contra las personas presentes, causando la muerte de tres personas”, señalaron tras el hecho.

Este homicidio múltiple enciende las alarmas por los constantes hechos violentos que se registran en esta zona del país, donde hay una fuerte presencia de los grupos armados ilegales. Según el balance entregado, “esta sería la masacre número 14 registrada en el departamento del Cauca, con un acumulado de por lo menos 68 víctimas en estos hechos”.

Asimismo, Indepaz indicó que este episodio corresponde a la masacre número 96 registrada en Colombia en lo que va del año 2026. “La Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 036/23 que incluye al municipio de Santander de Quilichao y advierte sobre el alto riesgo para la población civil debido a la presencia y confrontación de disidencias de las FARC, principalmente del Frente Dagoberto Ramos, asociadas al control territorial y las economías ilícitas”, precisaron desde Indepaz.

Pistola y levantamiento de cadáver por parte del CTI de la Fiscalía. Foto: Colprensa / Getty Images

En este punto del Cauca, donde se registró la masacre, hay injerencia del Frente Jaime Martínez y del Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, así como de bandas criminales locales.

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Con los tres asesinatos registrados en Santander de Quilichao, el Cauca llega a 14 masacres y por lo menos 68 víctimas en este tipo de hechos. La Policía Nacional avanza en las investigaciones correspondientes para determinar quiénes son los responsables de esta nueva masacre.