En medio de las operaciones que adelanta el Ejército Nacional en el Cauca, soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, adscrita a la Tercera División, localizaron un depósito ilegal con 32 dispositivos explosivos improvisados dentro de una vivienda abandonada, ubicada en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

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De acuerdo con la información entregada por la institución militar, el material pertenecería a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc que delinquen en esta zona del país y reciben órdenes de alias Iván Mordisco.

“Durante la operación militar también se logró incautar dos granadas, que serían destinadas para ser empleadas de manera artesanal en sistemas de aeronaves no tripuladas (drones), una granada de mano, un proveedor para fusil y 30 cartuchos de diferentes lotes, elementos que, según información de inteligencia militar, al parecer se usarían en la ejecución de acciones violentas contra las comunidades del cañón del Micay”, señalaron.

Asimismo, dieron a conocer que con esta operación militar lograron afectar la capacidad terrorista por parte de las disidencias con las que buscan sembrar terror.

“La ubicación de este depósito ilegal representa una afectación a la capacidad delictiva, con utilización de material explosivo y municiones de esta estructura armada, al tiempo que contribuye a reducir los riesgos para la población civil ante posibles ataques con estos elementos, especialmente ubicados sobre corredores estratégicos, caminos veredales y hasta en viviendas de esta importante región del país”, indicaron.

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La Tercera División del Ejército Nacional mantiene el desarrollo de operaciones militares en el departamento del Cauca, orientadas a proteger la vida e integridad de las comunidades, contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y fortalecer las condiciones de seguridad en la región.