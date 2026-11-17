Lo que comenzó este fin de semana como un airado reclamo en video frente a las puertas del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, terminó en una jornada de diálogo, aprendizaje científico y reconciliación institucional.

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La protagonista de la historia es Myriam Silva, quien acudió al recinto junto a su nieta de cinco años, Salomé, con la intención de realizar una caminata habitual por las zonas verdes sin ingresar al Tropicario, pero se encontró con el cobro de una tarifa integral de $32.000 y la exigencia de acreditar la edad de la menor, lo que desató su indignación en redes sociales.

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“Vinimos al parque Jardín Botánico y solo queríamos caminar en el parque Jardín Botánico, no queríamos entrar al Tropicario (...) Nos cobran $32.000 por entrar y no vamos a utilizar el Tropicario. Y entonces me dice la señora que es una norma, puede ser que sí, pero por qué no colocan la norma de que podamos entrar solo al Jardín Botánico en una tarifa más baja”, reclamó Myriam Silva en la grabación original, advirtiendo en ese momento que se marcharían al parque Simón Bolívar porque a la niña “le rompieron el corazón”.

Del malestar por los documentos al asombro en el Tropicario

Luego de que el video se viralizara rápidamente en plataformas digitales, las directivas del Jardín Botánico contactaron directamente a Myriam Silva para escuchar su inconformidad y ofrecerle una visita guiada personalizada junto a su nieta.

Al explicar el contexto de lo ocurrido en taquilla, la ciudadana reconoció que la frustración inicial también estuvo marcada porque no llevaba consigo el registro civil o la tarjeta de identidad para demostrar que Salomé tenía cinco años, sumado al desconocimiento sobre la oferta científica del lugar.

Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Getty Images

Tras completar la experiencia por el Tropicario, la huerta de agricultura urbana, el museo y el herbario, la postura de la visitante cambió por completo.

“Personalmente no conocía el Tropicario, la verdad, y al tener la experiencia de visitarlo ya tengo una imagen diferente, y al saber que es el Tropicario más grande de Sudamérica me llevé una buena impresión (...) Gracias a la información de todos me llevo una nueva experiencia, me llevo una nueva información, y ya entiendo el tema de las tarifas también”, afirmó Myriam Silva, destacando además el asombro que le produjo conocer las técnicas de deshidratación de plantas para conservar especies durante 300 años y la alegría con la que salió su nieta.

La respuesta de la dirección y el compromiso de pedagogía ciudadana

Por su parte, la directora general del Jardín Botánico José Celestino Mutis, María Claudia García Dávila, celebró el encuentro con doña Myriam y la pequeña Salomé, a quien calificó como “una futura profesora de ciencias”. La funcionaria explicó que la conversación permitió aclarar cómo está estructurado el esquema de cobros y diferenciar la misión de esta entidad frente a la de un parque recreativo convencional.

#RECHAZO 😡 Indignación de ciudadana y su nieta a las afueras del Jardín Botánico de Bogotá tras denunciar que les cobraban 32.000 pesos por ingresar únicamente a caminar por el parque, obligándolas a pagar la tarifa plena con acceso al Tropicario aunque no planeaban utilizarlo. @JBotanicoBogota @Bogota @CarlosFGalan — Colombia Oscura - Horus (@horusperegrinus) November 16, 2026

“Es un centro de ciencia, de investigación y de conservación de una colección biológica de flora y su fauna asociada, no solamente de la región altoandina de nuestro país, sino también de otras partes del mundo (...) Recibimos de ellas sugerencias muy valiosas sobre cómo fortalecer la manera de contarle a los ciudadanos y a los visitantes qué es el Jardín Botánico y por qué es distinto a un parque que podemos encontrar en nuestro barrio”, señaló María Claudia García Dávila, reiterando la invitación a los bogotanos para apropiarse de este patrimonio ambiental y científico.