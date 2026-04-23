Estos son algunos de los jardines botánicos más fascinantes del mundo; varios de ellos albergan una flora increíble

Los jardines botánicos, espacios que albergan una enorme diversidad de flora, son algunos de los lugares más valiosos dentro de las ciudades. Se estima que en el mundo existen entre 2.500 y 3.000 jardines botánicos distribuidos en 165 países, los cuales conservan cerca de 80.000 especies, casi un tercio de todas las plantas conocidas.

Además de ser espacios de recreación para el público, cumplen un papel clave como centros de investigación científica, donde expertos desarrollan y aplican técnicas de conservación. Estos son algunos de los jardines botánicos más impresionantes del mundo:

Jardín Botánico de Río de Janeiro (Brasil)

Fundado en 1808 por el rey João VI de Portugal, es uno de los más icónicos de la región. Destaca por la Avenida de las Palmeras Imperiales, la laguna de nenúfares Victoria Regia y su orquideario. Alberga unas 6.000 especies de plantas y, en 1991, fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Jardín Botánico de Río de Janeiro. Foto: Getty Images

Real Jardín Botánico de Madrid (España)

Es uno de los más relevantes por su valor histórico y científico. Fundado durante la Ilustración por el rey Fernando VI, reúne colecciones que documentan expediciones botánicas en América. Cuenta con especies de Europa, América y el Pacífico, además de una destacada colección de bonsáis.

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Jardín Botánico de Kirstenbosch (Ciudad del Cabo, Sudáfrica)

Ubicado a los pies de Table Mountain, es reconocido por su enfoque en la conservación de flora autóctona. Alberga más de 7.000 especies nativas y recrea distintos biomas del país, como el fynbos, la sabana o el Karoo. Uno de sus mayores atractivos es la pasarela elevada que permite recorrer el jardín a la altura de las copas de los árboles.

Jardín Botánico José Celestino Mutis (Bogotá, Colombia)

Se ha consolidado como un espacio dedicado a mostrar la biodiversidad del país. Sus colecciones recrean distintos pisos térmicos, desde el bosque seco tropical hasta el superpáramo andino. Además, cuenta con una importante colección de orquídeas y alberga cerca de 3.500 especies.

Jardín Botánico de Bogotá. Foto: Getty Images

Huntington Botanical Gardens (Los Ángeles, EE UU)

En el sur de California, este jardín reúne un mosaico de microclimas donde conviven orquídeas, cactus y palmeras, además de albergar el jardín chino más grande fuera de China. Fundado en 1919, combina la riqueza botánica con colecciones de arte y libros raros, entre ellos una Biblia de Gutenberg y obras de Hopper y Gainsborough.

Jardín Botánico Lancetilla (Tela, Honduras)

Es uno de los más extensos de América Latina. Fundado en 1926 como estación de investigación, hoy combina áreas de conservación con bosque tropical. Destaca por su banco de germoplasma, su colección de árboles frutales y un característico túnel de bambú.