Solo un país de América Latina entró al Top 10 de las mejores playas del mundo: ¿cuál es?

Las playas son uno de los destinos turísticos más populares del mundo, con miles de millones de visitantes cada año. Aunque no existe una cifra exacta, su alta demanda las convierte en un eje clave del turismo global.

En este contexto, las experiencias de los viajeros juegan un papel fundamental a la hora de evaluar estos lugares y posicionarlos entre los más recomendados.

Una de las plataformas más utilizadas para conocer reseñas es Tripadvisor, que recopila opiniones de millones de usuarios en todo el mundo. Con base en estas valoraciones, el portal elabora cada año su ranking de las mejores playas, presentado en los premios Traveller’s Choice ‘Best of the Best’.

Este es el top 10 de las mejores playas del mundo en 2026:

1. Isla Pasión (Cozumel, México): Encabeza el listado gracias a sus aguas cristalinas de tonos turquesa, arena blanca y un entorno de tranquilidad. Este islote, accesible solo en lancha, es valorado por su ambiente exclusivo y su oferta de experiencias más privadas frente al turismo masivo.

Playa de Elafonisi, Grecia. Foto: Getty Images

2. Playa de Elafonisi (Creta, Grecia): Reconocida por su singular arena rosada, producto de fragmentos de conchas y corales, esta playa mantiene su protagonismo tras haber sido la mejor del mundo en 2025.

3. Balos Lagoon (Creta, Grecia): Ubicada al noroeste de la isla, destaca por su paisaje de contrastes entre arena blanca y una amplia gama de tonos azules. Sus aguas poco profundas permiten recorrer largas distancias caminando dentro del mar.

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4. Eagle Beach (Aruba): Considerada una de las playas más emblemáticas del Caribe, combina arena fina, mar en calma y la presencia de los característicos árboles divi-divi, que se han convertido en un símbolo del destino.

5. Playa da Falésia (Algarve, Portugal): Con varios kilómetros de extensión, esta playa es reconocida por sus acantilados de tonos rojizos y ocres, así como por sus condiciones ambientales certificadas. Es una de las más visitadas del sur de Portugal.

6. Banana Beach (Phuket, Tailandia): Ubicada en una zona menos concurrida, ofrece un ambiente más tranquilo rodeado de vegetación tropical. Es una de las favoritas por su acceso limitado, lo que otorga mayor privacidad.

Banana Beach, Tailandia. Foto: Getty Images

7. La Jolla Cove (San Diego, Estados Unidos): Más que una playa convencional, es una pequeña bahía protegida por acantilados. Es popular por su biodiversidad marina, la claridad de sus aguas y la frecuente presencia de leones marinos.

8. La Pelosa (Cerdeña, Italia): Destaca por sus aguas poco profundas y su apariencia similar a una piscina natural. Su ubicación frente a la isla de Asinara refuerza su atractivo paisajístico.

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9. Manly Beach (Sídney, Australia): Combina el entorno costero con una activa vida urbana. Además de su extensión de arena, ofrece fácil acceso a comercios, restaurantes y actividades deportivas como el surf.

10. Boulders Beach (Sudáfrica): Este destino se distingue por albergar una colonia de pingüinos africanos. Sus formaciones rocosas de granito y sus aguas frías crean un entorno particular.