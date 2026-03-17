Jardines botánicos recomendados para visitar y descubrir la riqueza floral de Colombia

¿Sabía que Colombia es el segundo país con mayor diversidad de plantas del planeta? Así lo confirma el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que además resalta su liderazgo en número de especies de orquídeas y su tercer lugar en variedad de palmas.

Por eso, recorrer los jardines botánicos ubicados en distintas ciudades principales se convierte en una experiencia enriquecedora, que invita a apreciar y descubrir la extraordinaria riqueza de flora del país.

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Con más de 40.000 especies de plantas y 50.000 de flores, Colombia alberga entre el 10 % y el 20 % del total de especies a nivel mundial, señala el portal oficial de turismo Colombia Travel. A pesar de estas cifras, aún existen especies endémicas y nativas por descubrir, y los jardines botánicos se presentan como escenarios ideales para explorar, aprender y maravillarse con esta extraordinaria diversidad.

Así que si es amante de la naturaleza y desea conocer estos sitios de interés, a continuación encontrará algunos datos claves para programar su visita:

Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá

Este jardín botánico es un referente clave para explorar la flora de la región oriental del país. En sus extensos terrenos hay una amplia variedad de plantas andinas y de páramo.

Su nombre se eligió en honor al astrónomo y botánico José Celestino Mutis y surgió como centro de divulgación, investigación y conservación. En este lugar se resguardan más de 2.000 especies de plantas y cerca de 80 tipos de aves.

Jardín Botánico de Bogotá ingresa a la Organización de la Conservación Internacional de Jardines Botánicos Foto: Cortesía: Jardín Botánico de Bogotá

Entre sus principales símbolos destacan la emblemática flor de Mutis, endémica del país, el nogal, árbol insignia de la ciudad y la orquídea Odontoglossum, flor característica de los cerros orientales en la sábana de Bogotá.

Por ultimo, vale destacar que cuenta con El Tropicario, una infraestructura compuesta por seis domos donde se experimentan las condiciones bioclimáticas de varios ecosistemas del país.

Jardín Botánico del Quindío

En este centro de conservación ecológica se puede apreciar la más importante colección de palmas nativas de Colombia. Uno de sus principales objetivos es la conservación de especies amenazadas.

Allí se desarrollan procesos de liberación de mariposas para fortalecer las poblaciones en estado silvestre y se impulsan iniciativas orientadas al fomento del aviturismo, según se informa a través de su sitio web oficial.

Atractivo turístico del Quindío Foto: Página jardinbotanicoquindio.org

Jardín Botánico de Cali

La colección botánica que se cuida en este bosque incluye más de 190 especies, de las cuales 49 han crecido naturalmente y 143 hacen parte de las colecciones botánicas especializadas para la conservación del bosque seco tropical, la seguridad alimentaria y los servicios ecosistémicos.

Se encuentra ubicado al oeste de la ciudad sobre la cuenca hidrográfica del río Cali en terrenos de Celsia. Sus tarifas de ingreso varían según el tipo de visitantes.

Niños - $17.500 COP.

Adulto - $23.000 COP.

Niño extranjero - $33.000 COP.

Adulto extranjero - $44.000 COP.

Estos son los encantos del municipio antioqueño que es apodado ‘patrimonio cultural del suroeste’, un destino con historia y tradición

Jardín Botánico de Cartagena “Guillermo Piñeres”

Situado en las colinas de Turbaco, a solo 25 minutos de Cartagena de Indias, este espacio natural resguarda la riqueza del bosque seco tropical, albergando más de 300 especies de plantas tanto nativas como exóticas.

Gracias a su estratégica localización, ha contribuido a la recuperación de este ecosistema, protegiendo uno de los últimos relictos de bosque nativo prácticamente intacto en la región.

Otros jardines botánicos para explorar: