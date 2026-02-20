Medellín

¿Qué precio tiene la entrada al Jardín Botánico de Medellín y qué actividades puede realizar?

Estos son los requisitos que deben cumplir las personas para poder asistir al jardín.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 4:04 p. m.
En el Jardín Botánico de Medellín se pueden realizar varios planes en familia, con amigos o solo.
En el Jardín Botánico de Medellín se pueden realizar varios planes en familia, con amigos o solo. Foto: Getty Images

Para este fin de semana, uno de los planes que pueden disfrutar las personas en Medellín es visitar el Jardín Botánico, el cual ofrece un espacio abierto lleno de naturaleza en medio de la ciudad, para escapar de la rutina sin tener que recorrer cientos de kilómetros, además de ser un plan que se puede disfrutar en familia, pareja, amigos o incluso en soledad.

El jardín botánico de esta ciudad, que recibe el nombre de Joaquín Antonio Uribe, está ubicado en la calle 73 # 51 D - 14, en Aranjuez. El horario de atención normal es de martes a domingo a partir de las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Pese a que pueden cambiar por eventos programados, por lo que se insta a las personas a verificar los horarios ante de dirigirse al lugar.

¿Qué hacer en Medellín durante un viaje corto? Planes para disfrutar sin gastar mucho dinero

En caso de que sea lunes festivo, el jardín botánico estará cerrado el martes siguiente.

Jardín Botánico de Medellín.
El Jardín Botánico de Medellín ofrece recorridos guiados y gratuitos. Foto: Getty Images/iStockphoto

La entrada es completamente gratis para el público en general. No obstante, para algunos eventos gubernamentales es necesario hacer la compra de un tiquete, en caso de que reciba al público, ya que también se llevan a cabo eventos privados. En caso de los parqueaderos, para carro tiene un valor aproximadamente de 20.000 pesos, y para moto, de 10.000 pesos.

El Debate

¿Estadio Atanasio Girardot, sede de Atlético Nacional y DIM, cambiará de nombre? Fico Gutiérrez anuncia cambios radicales

Medellín

Mejores barrios para vivir en Medellín: ¿el suyo está en la lista?

El Debate

Alcalde Federico Gutiérrez advierte a los delincuentes mientras avanza construcción de cárcel en Medellín: “Soluciones reales”

Medellín

Fiebre amarilla en Medellín: horarios y puntos de vacunación en febrero

Vehículos

¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

Medellín

Ideam advierte lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: así estará el clima este viernes, 20 de febrero

Medellín

“Orden y respeto”: así será la nueva cárcel en Medellín que promete un modelo único de lucha contra el crimen

Finanzas

Medellín: hay más de 28 mil vacantes activas esta semana; así puede postularse

4 Patas

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Requisitos para la entrada al Jardín Botánico de Medellín

Tres rutas turísticas en Medellín para disfrutar al máximo durante un viaje corto

Los visitantes deben presentar su documento de identificación, ya sea la tarjeta de identidad, la cédula o el pasaporte para poder hacer el registro a la entrada.

Jardín Botánico de Medellín
El Jardín Botánico de Medellín es uno de los sitios para visitar en pareja en esta ciudad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro de los requisitos que deben tener en cuenta las personas, y que se establecen en la página web del Jardín Botánico de Medellín, son:

  • Los dos ingresos a las instalaciones son: una peatonal, cerca del Metro de Medellín en la dirección mencionada; y otra por el parqueadero, donde solo es permitido el ingreso del conductor, por lo que los pasajeros deben esperar en la entrada principal.
  • El personal del jardín no está autorizado para manipular los objetos personales de los visitantes, por lo que no pueden guardar pertenencias ni se hacen responsables por robos o pérdidas. Se aconseja a las personas cuidar de los elementos que lleven consigo.
  • Está prohibido el ingreso de mascotas, excepto para los animales de compañía que presenten su autorización correspondiente a la entrada del jardín.
  • Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable durante todo el recorrido.
El de Medellín, es el segundo jardín botánico más importante del país: 13 hectáreas están destinadas a la investigación, la educación y la conservación.
13 hectáreas del jardín están destinadas a la investigación, la educación y la conservación. Foto: Cortesía Jardín Botánico de Medellín.

¿Qué actividades puede realizar?

De acuerdo con los detalles del jardín en su sitio web, los visitantes pueden disfrutar del espacio para:

  • Realizar actividades como leer, caminar, descansar en las zonas verdes, entre otras.
  • Recorridos sin guía ambiental.
  • Deportes: trotar, yoga, taichí y actividades de bajo impacto.
  • Fotos sociales (quinceañeras, prenatal, matrimonial, familiares y primera comunión) que no tengan fines comerciales. Para esto, deben pedir un permiso especial en la página oficial del jardín.

Más de Medellín

Render del nuevo estadio Atanasio Girardot, de Medellín

¿Estadio Atanasio Girardot, sede de Atlético Nacional y DIM, cambiará de nombre? Fico Gutiérrez anuncia cambios radicales

Panoramica Medellín

Mejores barrios para vivir en Medellín: ¿el suyo está en la lista?

Construcción de cárcel en Medellín.

Alcalde Federico Gutiérrez advierte a los delincuentes mientras avanza construcción de cárcel en Medellín: “Soluciones reales”

Habitantes de Medellín podrán vacunarse gratuitamente contra la fiebre amarilla el próximo 28 de febrero en más de 80 puntos de la ciudad.

Fiebre amarilla en Medellín: horarios y puntos de vacunación en febrero

x

¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

Lluvias en Medellín.

Ideam advierte lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: así estará el clima este viernes, 20 de febrero

Avanza construcción de nNueva cárcel para sindicados, en Medellín. Es levantada bajo un modelo de alianza público privada.

“Orden y respeto”: así será la nueva cárcel en Medellín que promete un modelo único de lucha contra el crimen

Varios de estos animales ingresaron siendo cachorros y crecieron viendo partir a otros mientras ellos se quedaban atrás.

¿Buscando adoptar mascota en Medellín? Esta es la fecha y hora de la primera jornada de adopción del año este fin de semana

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

¿Le toca a su carro? Este será el pico y placa en Medellín para este viernes, 20 de febrero

Noticias Destacadas