¿Qué precio tiene la entrada al Jardín Botánico de Medellín y qué actividades puede realizar?

Para este fin de semana, uno de los planes que pueden disfrutar las personas en Medellín es visitar el Jardín Botánico, el cual ofrece un espacio abierto lleno de naturaleza en medio de la ciudad, para escapar de la rutina sin tener que recorrer cientos de kilómetros, además de ser un plan que se puede disfrutar en familia, pareja, amigos o incluso en soledad.

El jardín botánico de esta ciudad, que recibe el nombre de Joaquín Antonio Uribe, está ubicado en la calle 73 # 51 D - 14, en Aranjuez. El horario de atención normal es de martes a domingo a partir de las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Pese a que pueden cambiar por eventos programados, por lo que se insta a las personas a verificar los horarios ante de dirigirse al lugar.

En caso de que sea lunes festivo, el jardín botánico estará cerrado el martes siguiente.

El Jardín Botánico de Medellín ofrece recorridos guiados y gratuitos. Foto: Getty Images/iStockphoto

La entrada es completamente gratis para el público en general. No obstante, para algunos eventos gubernamentales es necesario hacer la compra de un tiquete, en caso de que reciba al público, ya que también se llevan a cabo eventos privados. En caso de los parqueaderos, para carro tiene un valor aproximadamente de 20.000 pesos, y para moto, de 10.000 pesos.

Requisitos para la entrada al Jardín Botánico de Medellín

Los visitantes deben presentar su documento de identificación, ya sea la tarjeta de identidad, la cédula o el pasaporte para poder hacer el registro a la entrada.

El Jardín Botánico de Medellín es uno de los sitios para visitar en pareja en esta ciudad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro de los requisitos que deben tener en cuenta las personas, y que se establecen en la página web del Jardín Botánico de Medellín, son:

Los dos ingresos a las instalaciones son: una peatonal, cerca del Metro de Medellín en la dirección mencionada; y otra por el parqueadero, donde solo es permitido el ingreso del conductor, por lo que los pasajeros deben esperar en la entrada principal.

Está prohibido el ingreso de mascotas, excepto para los animales de compañía que presenten su autorización correspondiente a la entrada del jardín.

excepto para los animales de compañía que presenten su autorización correspondiente a la entrada del jardín. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable durante todo el recorrido.

13 hectáreas del jardín están destinadas a la investigación, la educación y la conservación. Foto: Cortesía Jardín Botánico de Medellín.

¿Qué actividades puede realizar?

De acuerdo con los detalles del jardín en su sitio web, los visitantes pueden disfrutar del espacio para:

Realizar actividades como leer, caminar, descansar en las zonas verdes, entre otras.

Recorridos sin guía ambiental.

Deportes: trotar, yoga, taichí y actividades de bajo impacto.

Fotos sociales (quinceañeras, prenatal, matrimonial, familiares y primera comunión) que no tengan fines comerciales. Para esto, deben pedir un permiso especial en la página oficial del jardín.