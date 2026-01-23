Turismo

Tres rutas turísticas en Medellín para disfrutar al máximo durante un viaje corto

Estas rutas son ideales para disfrutar en familia o con amigos, con opciones pensadas para todos los gustos.

Medellín sigue brillando como uno de los destinos turísticos más atractivos de Colombia. Al cierre de 2025, la capital antioqueña se consolidó como un referente turístico en América Latina, y en este 2026 comienza a posicionarse como un vibrante punto de encuentro para viajeros nacionales y extranjeros.

La clave de su atractivo es su dinamismo, ofreciendo a sus visitantes una agenda diversa de eventos culturales, atractivos imperdibles y grandes conciertos. Un ejemplo de ello son las presentaciones programadas para los días 23, 24 y 25 de enero del artista puertorriqueño Bad Bunny en el marco de su gira mundial ‘Debí Tirar Más Fotos’, en el Estadio Atanasio Girardot.

El paraíso oculto de Antioquia, a menos de 3 horas de Medellín, que enamora con sus enormes cascadas, charcos y rutas de aventura

Por eso, si planea visitar la Ciudad de la Eterna Primavera y no sabe qué planes hacer para disfrutar al máximo su viaje, a continuación encontrará tres opciones de rutas ideales para disfrutar en familia o con amigos, con opciones pensadas para todos los gustos.

Ruta 1: Planes culturales

La capital antioqueña es una ciudad que respira arte y cultura, ofreciendo a sus visitantes varios lugares emblemáticos e interesantes para visitar como:

  • Plaza Botero: allí se exponen 23 esculturas gigantes elaboradas por el artista y pintor colombiano Fernando Botero.
  • Museo de Antioquia: un recinto compuesto por 17 salas de exposiciones permanentes, entre las que se destacan la Sala Manuel Ángel Uribe, Retratos XIX y la Sala Pedrito Botero, señala el portal oficial de turismo Colombia Travel.
  • Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM): resguarda una colección de esculturas, pinturas, fotografías y grabados de arte contemporáneo de reconocidos artistas como Débora Arango, Hernando Tejada, Olivier Debré y Enrique Gray, entre otros.
  • Vía Primavera: un escenario ideal para quienes buscan conectar con el diseño independiente. Está ubicada entre el Parque Lleras y el barrio Provenza, otras paradas imperdibles.
  • Teatro Pablo Tobón Uribe y el Teatro Metropolitano: sitios de interés que no pueden faltar para los amantes del teatro.

Ruta 2: Degustar la gastronomía local

Medellín ofrece una amplia oferta gastronómica para todos los gustos, la cual se puede degustar en sectores como Laureles, El Poblado, Envigado, Las Palmas y, por supuesto, en el centro de la ciudad.

El menú de los restaurantes que se encuentran en estas zonas incluye platos típicos como el mondongo, la cazuela de fríjoles o el ajiaco.

No obstante, para quienes prefieren los sabores de la cocina internacional hay opciones de restaurantes como Puerto Inka, Triada, Carmen y Café Colombo Credenza y más.

Bandeja paisa
Turistas comiendo bandeja paisa. Foto: Getty Images

Para los amantes del buen comer y la vida nocturna, un sitio imperdible es el Parque Lleras, en El Poblado, entre otras alternativas.

Ruta 3: Para disfrutar en familia

Algunos sitios de interés ideales para compartir en familia son: el Parque Explora, un centro interactivo con 4 salas de exhibiciones, un pabellón con réplicas de dinosaurios, un acuario, un vivario y una sala 3D donde vivirás una experiencia inmersiva inolvidable.

También está el Planetario de Medellín y el Parque de los Deseos, ubicados en las inmediaciones del Parque Explora, y el Jardín Botánico, reconocido por el Orquideorama, donde hay una colección de flora tropical entre las que se encuentran orquídeas, bromelias y helechos.

Parque Explora en Medellín
Medellin Parque Explora Exposicion Temporal Julio Verne Foto Carlos Pineda Febrero 6 2014 Foto: Carlos Pineda

A las afueras de Medellín hay otras opciones de destinos que cautivan con su belleza y planes, como Guatapé con la Piedra del Peñol, o el Parque Arví, perfecto para quienes buscan conectarse con la riqueza natural de Antioquia.

