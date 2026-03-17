Habla hermana de mujer que murió en supuesto accidente que en verdad fue un asesinato: reveló extraño detalle que llamó la atención

Karen Cecilia Avendaño, de 34 años, y su hijo de 10 meses, murieron en extrañas circunstancias en inmediaciones del Jardín Botánico, en la ciudad de Bogotá. En un principio, se dijo que todo se trató de un accidente de tránsito, ya que los cuerpos fueron hallados al interior de un carro que se había estrellado contra un árbol.

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Sin embargo, con el pasar de los meses se ha ido esclareciendo lo sucedido y todo apunta a que fue un asesinato. Detrás de todo estaría Hugo Fernando Silva Soto, quien sería papá del menor de edad y expareja de la mujer.

Al parecer, este hombre habría acabado con la vida de los dos y, posteriormente, habría manipulado la escena para intentar simular que todo se trató de un accidente. Por ello, hace algunos días fue capturado y enviado a la cárcel mientras que avanza el proceso en su contra.

La hermana de Karen Cecilia habló por primera vez de la muerte de su familiar y entregó nuevos detalles detalles del caso. En diálogo con Noticias Caracol, la mujer explicó que su hermana se encontraba muy contenta porque sería la primera Navidad que pasaría con su hijo.

Este es el hombre señalado del crimen y el momento en el que las autoridades investigan en el carro. Foto: Foto 1: Fiscalía / Foto 2: Noticias Caracol

“Estábamos en vísperas de Navidad, ya estábamos en toda la decoración con el arbolito y las luces. Sería la primera que iba a disfrutar mi sobrino, entonces eso lo hacía muy especial”, señaló.

La familiar recordó que la llegada del bebé le dio muchos impulsos a la víctima, ya que más allá de los problemas que se pudieran presentar a diario, su hijo la estaba ayudando a salir adelante.

Por lo mismo, tenía muchos planes en mente para el futuro, el centro de todo era el menor que apenas tenía 10 meses de nacido. “Para mi hermana saber que sería mamá le cambió la vida de una manera muy positiva”, contó.

“Esa noticia la transformó en una persona aún mucho más amorosa de lo que ya era. Era algo que la motivaba mucho a seguir y salir adelante. (...) Todo era imaginar el futuro de esa nueva vida que había llegado a la familia”, agregó.

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Lamentablemente, estas metas se acabaron después de que aquel 12 de diciembre de 2025 recibieran una noticia en la que confirmaban que la mujer y su hijo habían muerto. “Fue muy chocante, un momento que no te puedes explicar“, recordó.

En esa oportunidad hubo algo que les llamó la atención y que puso a dudar a la familia de que todo se tratara de un accidente de tránsito: la víctima estaba al volante, pero no tendría la experticia para esto.

“En las noticias decían que ella iba manejando, pero mi hermana es una persona que no tiene el dominio para manejar, entonces era algo muy extraño”, manifestó.

Esto los llevó a pensar que había algo mucho más de fondo, ya que recodaban que Karen Cecilia no hubiera puesto en riesgo la vida de su hijo solo por el hecho de estar al frente del volante.

Tras varios meses, esta duda les dio la razón y las investigaciones confirmaron que, al parecer, Silva Soto se encargó de cambiar de asiento a la mujer y con ello intentar simular que ella había sido responsable del supuesto accidente.

Por ahora, la familia de la víctima exige justicia y que a este hombre, que se declaró inocente, le caiga todo el peso de la ley por lo que presuntamente hizo.