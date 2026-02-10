SEMANA: ¿Cómo se fundó el Real Jardín Botánico y cómo ha evolucionado su función hasta hoy?

MARÍA PAZ MARTIN ESTEBAN (M.P.):El Real Jardín Botánico se fundó en 1755 por orden de Fernando VI y desde sus inicios estuvo ligado al conocimiento científico. Con el traslado al Paseo del Prado durante el reinado de Carlos III, el jardín consolidó su vocación como espacio de investigación, conservación y educación, funciones que se han mantenido y fortalecido hasta hoy.

SEMANA: ¿De qué forma los jardines botánicos como los de Madrid y Bogotá logran sobrevivir en ciudades tan grandes?

M.P.: No es fácil. El cambio climático y la contaminación afectan a muchas especies, incluso a aquellas que antes estaban bien adaptadas. Sin embargo, los jardines botánicos cumplen un papel clave en la mitigación de la polución: nuestros árboles ayudan a reducir contaminantes como el óxido de carbono, y se están realizando estudios que lo demuestran.

Sobrevivimos gracias a la voluntad, al trabajo constante y al compromiso de las personas que hacen parte del jardín.

Casa de Mutis en Mariquita, cuna de la Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII. Foto: Funbotánica

SEMANA: ¿Qué significa para el Jardín Botánico de Madrid volver la mirada hacia Mariquita, un territorio clave en la historia real de la Expedición Botánica?

M.P.: Volver a Mariquita es profundamente significativo, porque muchas de las plantas que conocemos por las láminas de Mutis siguen vivas en este territorio. En algunos casos conservamos tanto el ejemplar de herbario como el dibujo original de Mutis, y es impresionante comprobar que la planta recolectada es exactamente la que fue ilustrada.

SEMANA: ¿A qué acuerdos llegaron para la conservación del Jardín Botánico de Mariquita?

M.P.: En 2024, firmamos un acuerdo de colaboración que hoy empieza a materializarse con esta visita al territorio. El objetivo central es restaurar el Bosque de Mutis, que cuenta con cerca de 100 hectáreas, y avanzar en la creación de una primera fase de un jardín botánico ligado históricamente al que existió en tiempos de Mutis.

No solo buscamos recuperar el bosque, sino también revitalizar la antigua escuela de artistas que funcionó allí, considerada la primera escuela de arte en Colombia.

SEMANA: ¿Existe algún acuerdo para trasladar especies desde el Jardín Botánico de Madrid?

M.P.: En principio, no estamos pensando en trasladar especies desde Madrid. Nuestro enfoque es crear un jardín de territorio, centrado en las especies que Mutis dibujó en Mariquita, unas 600, y en sus parientes botánicos.

SEMANA: ¿Cuáles son los principales retos para recuperar y proyectar el Jardín Botánico de Mutis como un espacio vivo de ciencia, educación y conservación?

M.P.: El primer gran reto es la protección del territorio. El bosque cuenta con alrededor de 100 hectáreas que deben mantenerse y defenderse para evitar nuevas invasiones. Otro reto fundamental es involucrar a la sociedad, fortalecer la presencia de guardabosques e integrar a jóvenes de la localidad como monitores.

Existe voluntad por parte de científicos, autoridades y comunidad, pero para que todo esto sea posible se necesitan recursos económicos.

La directora del Real Jardín Botánico exploro el jardín municipal de Mariquita. Foto: Funbotánica

SEMANA: ¿Por qué sigue siendo relevante hoy la botánica como ciencia para comprender los territorios y la biodiversidad?

M.P.: La botánica es una ciencia básica y absolutamente necesaria. Aún quedan muchas especies por conocer. Se conocen alrededor de 385.000 especies de plantas, pero se estima que podrían existir unas 450.000. En el caso de los hongos, se conocen unas 140.000 especies, pero se calcula que podrían existir más de cinco millones.

SEMANA: ¿Qué mensaje le gustaría dejar sobre el trabajo actual con la Real Expedición Botánica y la misión del Jardín Botánico?

M.P.: Invitaría a todas las personas que tengan la posibilidad de viajar a Mariquita, en el Tolima, a conocer este territorio marcado por el legado del sabio Mutis. Visitar el Bosque de Mutis es una forma de demostrar interés y compromiso, y ese interés es clave para que este proyecto siga avanzando.