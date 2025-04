El jardín botánico de Bogotá cumple 70 años, directora del santuario natural habla sobre el gran regalo que representa para la ciudad

M.G.: Muchísimos. Desarrollamos programas de conservación ex situ e in situ, con viveros especializados y bancos de germoplasma que garantizan la preservación genética de especies amenazadas. En restauración ecológica, implementamos proyectos basados en el conocimiento de vegetación nativa para recuperar funciones ecológicas esenciales. Nuestra investigación ha sustentado políticas ambientales y manejo sostenible.

M.G.: Muy bien. Bogotá ha sido reconocida cinco veces consecutivas como Tree City of the World por la FAO y la Arbor Day Foundation. Solo 210 ciudades lo han logrado a nivel global, 40 en América Latina. Este reconocimiento no se da solo por plantar árboles, sino por contar con una política pública robusta que garantice su cuidado.