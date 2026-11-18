Alias Niche, uno de los más temidos sicarios del grupo delincuencial Los Satanás, fue neutralizado en las últimas en la ciudad de Bogotá. El golpe se dio tras un operativo de la Policía a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) y en coordinación con la Fiscalía.

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La diligencia de registro y allanamiento se llevó a cabo en el barrio El Amparo, de la localidad de Kennedy, en donde permanecía el señalado delincuente, que es de nacionalidad venezolana y actuaba bajo las órdenes de alias Pedrito, segundo cabecilla al mando de la mencionada organización criminal.

De acuerdo con las investigaciones, Niche participó en afectaciones a comerciantes y establecimientos por el no pago de extorsiones. Además, se encargaba de intimidar con arma de fuego a las víctimas que se negaban a cumplir sus exigencias económicas.

“Su forma de delinquir consistía en la entrega de panfletos extorsivos y disparar contra locales comerciales en las localidades de Bosa, Kennedy, Teusaquillo, Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha”, indicó la Policía.

De hecho, en algunos videos suministrados por las autoridades ve el momento en el que el sujeto se baja de una moto, se acerca hasta las tiendas y comienza a disparar de manera indiscriminada.

Este hombre estaría detrás del asesinato de un taxista en inmediaciones de un centro comercial en la localidad de Bosa el 5 de noviembre de 2026.

Asimismo, habría perpetrado un atentado con arma de fuego en contra de un conductor de transporte en Teusaquillo y también sería el responsable del ataque armado a un empleado de un restaurante en el sector de San Mateo, en el municipio de Soacha.

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En el operativo, de acuerdo con el reporte, se logró incautar un revólver, una granada de fragmentación, cascos, prendas de vestir y una motocicleta que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizadas para cometer los delitos, facilitar los desplazamientos y así evadir el control de los uniformados.

“Las investigaciones señalarían que alias El Niche, presuntamente recibía instrucciones de alias Pedrito, quien se encuentra recluido en un centro carcelario en Venezuela y sería el segundo al mando de este grupo delincuencial”, indicó la institución.

Este es uno de los carteles que el sujeto le entregaba a sus víctimas. Foto: Policía de Bogotá

“Nuestra ofensiva contra Los Satanás no tiene reversa, Bogotá no será el refugio de estos criminales y los perseguiremos sin descanso”, comentó el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.