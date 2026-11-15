Ataque a bala contra evento de la ‘influencer’ Keisy Díaz: su esposo, Juan Troncoso, terminó herido y esta es la hipótesis

La noche del sábado 14 de noviembre se registró un impresionante ataque a bala en el municipio de San Pedro, en el departamento de Sucre, cuando la creadora de contenido Keisy Díaz se disponía a celebrar el aniversario número 1 de su boutique en compañía de familiares y amigos.

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De acuerdo con la información que se ha conocido, hombres armados irrumpieron en el lugar y comenzaron a disparar, dejando herido al reconocido ganadero Juan Troncoso y esposo de la mujer.

“Al llegar al lugar de los hechos, se observa una aglomeración de personas en el local comercial ubicado en dicho sector y, al indagar, la comunidad manifiesta que el señor Jaime Troncoso se encontraba celebrando aniversario de su local, cuando en ese momento llegó al sitio un hombre, quien desenfunda un arma de fuego y, sin mediar palabras, atentó contra la integridad de esta persona, quien fue auxiliado por la comunidad y trasladado a las instalaciones de una unidad médica, quien presenta tres heridas con arma de fuego”, indicó la Policía Nacional.

Asimismo, se conoció que Troncoso tiene varias anotaciones judiciales por delitos como falsedad ideológica en documento público; 10 por estafa; tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos; amenazas; violencia intrafamiliar; emisión y transferencia ilegal de cheques; hurto de mayor cuantía; dos por hurto agravado y hurto calificado.

Las autoridades judiciales no descartan que estos hechos estén relacionados con un posible ajuste de cuentas; sin embargo, las indagaciones continúan para poder identificar plenamente a los responsables de este hecho.

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Un hombre llegó disparando al evento. Las autoriddes investigan. Foto: IA

Los investigadores judiciales analizan videos de cámaras de seguridad de la zona con el fin de poder identificar aspectos clave en las indagaciones.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen mayores detalles del caso.