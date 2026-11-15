¿Qué hacía Robert Farah en ‘Stream Fighters 5’? El extenista sorprendió con su presencia en el Coliseo Medplus

En medio de los combates, las polémicas y las presentaciones musicales que se llevaron a cabo en el Coliseo Medplus, en Bogotá, durante la noche del sábado, 14 de noviembre, en el marco de Stream Fighters 5, la presencia del extenista Robert Farah no pasó desapercibida.

Su llegada a este evento, organizado por el famoso streamer Westcol, tenía un objetivo especial que mostró a través de sus redes sociales, donde publicó una foto junto a su peleador favorito de la noche: Emiro Navarro.

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Más allá de la cercanía que construyeron al participar en el reconocido concurso de cocina MasterChef Celebrity, el extenista dejó en evidencia que entre ellos nació una sólida amistad.

Por eso, acompañarlo en este importante evento era casi obligatorio, especialmente después de conocer el esfuerzo y la preparación que tuvo durante varios meses de intensos entrenamientos.

“Lo que te propones, lo logras. Te pusiste en forma, entrenaste varios meses sin parar. Pusiste tu cadera al límite, pero nada te detuvo. Te felicito de corazón”, escribió el deportista en su publicación en Instagram.

El mensaje de admiración y cariño fue compartido junto con una fotografía de los dos, luego del combate en el que Emiro logró llevarse el título como ganador, tras protagonizar un intenso combate contra Valentino Lázaro.

En la imagen, ambos se ven sonrientes, reflejando la emoción y la alegría que generó su victoria después de un largo proceso en el que demostró su disciplina y su compromiso, pero que también estuvo marcado por momentos de duda e incertidumbre, especialmente por dificultades relacionadas con su salud física y mental.

“Mostraste algo que siempre voy a admirar y es fortaleza mental y resiliencia. Luchar por un objetivo con un proceso. Las cosas no se dan de la noche a la mañana”, agregó Robert Farah en la emotiva dedicatoria.

Sus palabras no tardaron en recibir respuesta de Emiro, quien le agradeció por tomarse el tiempo de acompañarlo y apoyarlo durante este combate. “Te amoooooo, Roberto. Gracias por acompañarme este día y apoyarme siempre”, anotó.

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Desde Robert Farah hasta Valentina Ferrer

Además del respaldo del extenista colombiano, Emiro Navarro consiguió reunir a un gran número de admiradores que siguieron de cerca su preparación; entre ellos estuvo la modelo argentina Valentina Ferrer, expareja del cantante paisa J Balvin.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ferrer no dudó en mostrar su apoyo al exparticipante de La casa de los famosos e incluso reveló que estaba siguiendo la pelea en compañía de su hijo Río.

Por otro lado, la medallista olímpica Caterine Ibargüen también se sumó a las muestras de apoyo y destacó la valentía de Emiro a través de un meme, haciendo alusión a que el creador de contenido había sacado una versión de JH, Piquiña y Yaya al mismo tiempo para conseguir imponerse finalmente ante su contrincante.