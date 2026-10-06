Ludmila Vergara le pide al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, que rectifique

Ludmila Vergara Rosales, quien fuera la coordinadora de la campaña de Abelardo De La Espriella en Sucre y hoy es su superintendente de Transporte, se sumó al choque que el presidente tuvo con el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.

Según la abogada, es necesario hacer precisiones sobre lo dicho por Acuña.

“Es falso que haya existido algún acercamiento político con el señor alcalde durante la campaña. La única conversación que sostuvimos fue telefónica, el 11 de junio, y tuvo como único propósito solicitarle, como primera autoridad de Sincelejo, garantizar el normal desarrollo y la seguridad de las actividades de cierre de campaña. No existieron reuniones, acuerdos ni gestiones políticas entre nosotros”, mencionó por medio de un comunicado.

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Esto, toda vez que Acuña señaló en un video divulgado el domingo, 4 de octubre, que personas cercanas al presidente se le acercaron en campaña presidencial para buscar su apoyo.

“Usted mandaba o por lo menos personas cercanas a usted iban a buscarme a mí, señor presidente, pregúntele, señor presidente, al señor Juan Miguel Villalba en Sincelejo, pregúntale a Lumila Vergara Rosales, su actual superintendente de Transporte”, manifestó Acuña.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Alcaldía de Sincelejo/Presidencia

“Mi actuación como coordinadora de la campaña en Sucre fue siempre transparente y ajustada a las directrices de la campaña nacional. Mantuve comunicación permanente con el hoy presidente de la República de Colombia, con las directivas del comité departamental y reporte oportuno del desarrollo de la campaña. Además, existía una instrucción expresa de no sostener reuniones con dirigentes políticos. Por ello, cualquier insinuación que pretenda cuestionar la transparencia de mi gestión carece de fundamento”, indicó Vergara en el pronunciamiento de este martes, 6 de octubre.

“Por respeto a la ciudadanía, a la institucionalidad y a mi buen nombre, solicito públicamente la rectificación de las afirmaciones realizadas sobre mi persona”, pidió.

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Además, manifestó que Juan Miguel Villalba sí participó en el comité departamental de la campaña de De La Espriella, pero que ocurrió durante un periodo corto.

“Es cierto que participó durante un corto periodo en el comité departamental, pero se retiró voluntariamente por sus discrepancias con otros miembros del comité y conmigo. Posteriormente, desarrolló de manera independiente el movimiento MIA. Las actividades que realizó después de su retiro fueron ajenas al Comité de Sucre, a mi dirección y a mi responsabilidad. Desconozco, por tanto, cualquier relación que posteriormente haya podido establecer con el señor alcalde”, dijo Vergara.

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“Mi actuación como coordinadora de la campaña presidencial respondió siempre a las directrices impartidas y al interés general, nunca a intereses políticos, personales o partidistas”, agregó la hoy funcionaria, abogada de la Universidad Sergio Arboleda.

“Seré firme frente a cualquier intento de comprometer injustamente mi nombre, mi integridad, la de mi familia o la institucionalidad que represento. Las afirmaciones que no correspondan a la verdad deberán ser rectificadas”, pidió.