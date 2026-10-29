Sincelejo completa dos meses sin reportar casos de homicidio

Sin duda, uno de los problemas que más preocupa a los alcaldes y gobernadores del país es la seguridad, por lo que en las diferentes regiones se han implementado estrategias para reducir los índices de los diversos delitos.

En el caso de Sincelejo, se reportó que el homicidio por sicariato pasó de un asesinato cada 18 horas en 2023 a cero casos durante los últimos 68 días de 2026.

Esta cifra corresponde a la modalidad de sicariato y consolida la tendencia a la baja de varios delitos de alto impacto.

Sincelejo reporta importante reducción en cifras de homicidios y otros delitos

El trabajo articulado de las Fuerzas Militares ha sido clave para reducir las cifras y frenar el incremento que se venía presentando desde 2023.

La estrategia se ha centrado en atacar directamente a las estructuras criminales que operan en la zona, lo que ha permitido obtener resultados, incluso con el apoyo de la ciudadanía.

Según las autoridades, el último caso de homicidio en Sincelejo se presentó el pasado 20 de agosto y, desde entonces, ese delito registra cero casos.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, dijo que estos resultados “históricos son gracias a la implementación rigurosa de una política integral de seguridad”.

Agregó: “Esta estrategia ha estado fundamentada en la operatividad continua del Bloque de Búsqueda contra el Multicrimen, una articulación interinstitucional diseñada para desarticular las bandas delincuenciales y contener la operatividad de las redes de microtráfico y extorsión en el municipio”.

Acuña resaltó la labor de la Policía Nacional y las demás fuerzas del Estado, y enfatizó que se trata de un trabajo interinstitucional que combina el uso legítimo de la fuerza con los programas sociales. “Somos y seremos duros con los problemas y suaves con las personas”.

No obstante, reconoció que hay otros delitos que también deben disminuir en los próximos meses y que el apoyo del Gobierno nacional será fundamental.