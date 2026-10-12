Sincelejo reporta importante reducción en cifras de homicidios y otros delitos

Sin duda uno de los temas que más preocupa a los colombianos es el de la seguridad, razón por la cual alcaldes y gobernadores entregan habitualmente sus balances en esta materia.

En esta ocasión el balance se entregó en Sincelejo, Sucre, ciudad donde se reportó una importante caída en varias índices delictivos.

Según el informe de indicadores de seguridad, Sincelejo sigue como una de las ciudades más seguras del país gracias a la reducción de varios delitos de impacto.

La capital de Sucre se ubica en el cuarto lugar del país con las tasas más bajas de hurto a comercio con 20,9 casos por cada 100.000 habitantes, y de delitos sexuales, con 31,5 casos por cada 100.000 habitantes. También registra bajos niveles en hurto a personas y hurto de vehículos.

El hurto a comercio disminuyó 32%, el hurto a motocicletas cayó 26%, los delitos sexuales se redujeron 24% y el hurto a personas descendió el 23%. A estos resultados se suman una disminución del 14% en el hurto a residencias y del 33% en el hurto de automotores.

Según el alcalde de la ciudad, Yahir Acuña, los buenos resultados obedecen al trabajo articulado con las Fuerzas Militares y la denuncia ciudadana.

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“Gracias al bloque de búsqueda contra el multicrimen, consolidamos una política de seguridad que le da tranquilidad a toda la ciudadanía”, dijo Acuña al destacar la coordinación institucional para enfrentar las estructuras y modalidades criminales que afectan la seguridad urbana.

El mandatario local dijo que entre el 1 de enero y el 6 de octubre de 2026 se registraron 118 casos de homicidios frente a 142 en el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción del 17 %.

La ofensiva contra el multicrimen ha estado acompañada de resultados operativos de la Policía Nacional en el departamento. Entre las acciones reportadas se encuentran 13 allanamientos, la incautación de 134 armas de fuego ilegales, 159 capturas por porte ilegal de armas y 41 capturas de integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO), además de un índice de esclarecimiento del 16 % de estos hechos delictivos.

El balance general muestra una tendencia positiva en la seguridad ciudadana de Sincelejo. No obstante, las autoridades pidieron a la ciudadanía seguir denunciando para poder luchar contra los criminales que actúan con diversos modus operandi ante el trabajo de las autoridades.