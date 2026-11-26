SEMANA conoció imágenes de cómo quedaron las torres eléctricas que fueron blanco de un atentado terrorista el pasado martes en horas de la noche, el cual dejó parcialmente sin luz a por lo menos tres departamentos.

Como se observa en las imágenes, la infraestructura quedó destrozada. Algunas de las torres quedaron en el piso, otras con daños considerables que están siendo valorados y reparados por parte de las empresas responsables de estos elementos críticos para el país.

En medio de las reparaciones, fuentes militares le confirmaron a SEMANA que las tropas siguen en la zona garantizando la seguridad de los equipos técnicos de las empresas a cargo de las torres de energía.

En las imágenes obtenidas por SEMANA se ve que los soldados se encuentran alrededor de las torres de energía para evitar cualquier acción armada por parte de los grupos criminales que delinquen en la región.

Torre eléctrica blanco de atentado terrorista en el sur del país. Foto: Suministrada a SEMANA.

El atentado terrorista fue confirmado por Abelardo De La Espriella, presidente de la República, quien señaló que la acción afectó el fluido eléctrico de varias regiones del país.

“He dado instrucciones para que se adelanten todas las acciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país y se implemente de inmediato un plan especial de defensa y protección de nuestra infraestructura energética”, dijo el jefe de Estado.

Agregó que su “prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente”.

“El Gobierno nacional trabaja en la normalización del servicio de energía en el suroccidente del país y ordena reforzar la protección de la infraestructura energética tras atentado terrorista”, señaló por su parte la Presidencia de la República.