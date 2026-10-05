Gustavo Petro se mete en la discusión del alcalde de Sincelejo y Abelardo De La Espriella: “Jamás yo hubiera hecho eso”

Gustavo Petro se sumó al debate nacional que generan el alcalde de Sincelejo y el presidente Abelardo De La Espriella, luego de que este último lo calificara de corrupto y sembrara dudas sobre su gestión como mandatario local.

La escena original ocurrió el pasado viernes mientras De La Espriella lideraba un consejo de seguridad en Sucre. En esa reunión, el jefe de Estado enfrentó al alcalde Yahir Acuña y desempolvó los procesos judiciales que tiene pendientes.

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Los señalamientos no se quedaron en el espacio privado, pues la Casa de Nariño divulgó el contenido de los escandalosos señalamientos del presidente en contra de Acuña por medio de las redes sociales.

A De La Espriella se le escuchó decir: “Todo Sincelejo lo sabe, todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano. ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería?”.

El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Alcaldía de Sincelejo/Presidencia

Más tarde llegó el pronunciamiento de Yahir Acuña, quien reveló que no se le habría permitido responder los comentarios del presidente y que civiles, fuertemente armados, lo estaban custodiando.

Gustavo Petro, que ahora lleva las banderas de la oposición, salió en defensa de Acuña. Así lo dejó ver en un trino que divulgó en la mañana de este 5 de octubre.

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Él empezó diciendo: “Contra el alcalde de Sincelejo, en mi vida política, he tenido muchas críticas, su origen político es el mismo de Abelardo De La Espriella, solo que uno de origen hacendario, otro de origen popular”.

Petro agregó: “El hacendado, con los mismos o peores costumbres políticas, le puso al alcalde de Sincelejo hombres civiles con fusil para que no hablara en el acto que realizó. Lo insultó y no permitió su defensa”.

El exmandatario concluyó: “Jamás yo hubiera hecho eso con gente como Fico, o Galán o Rendón o el corrupto alcalde de Bucaramanga o con Eder. Hombres civiles armados con fusiles cuidando al presidente, así sean de empresas de seguridad privada, se definen con un término, paramilitares”.