Papá de Abelardo De La Espriella revela la verdad detrás del fallido acercamiento entre Yahir Acuña y la campaña presidencial

En medio de la controversia que se ha presentado entre el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, y el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se conocieron detalles de un encuentro político que hasta ahora permanecía bajo la sombra de la especulación.

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, le responde a Abelardo De La Espriella por afirmaciones en su contra

A través de un video publicado en redes sociales, el papá del presidente de la República, Abelardo De La Espriella Juris, reveló cómo se gestó y por qué fracasó el intento de una posible alianza entre el alcalde de Sincelejo y la campaña del Tigre.

De La Espriella Juris relato que el alcalde Jair Acuña es su vecino. Debido a que se conocen desde hace mucho tiempo, Acuña envió un mensaje expresando su deseo de reunirse con él, encuentro que se llevó a cabo de manera cordial en el apartamento del propio alcalde.

“Como somos conocidos de hace mucho tiempo, yo me dirigí a su apartamento, donde me recibió cordialmente y me dijo que estaba en disposición de apoyar la candidatura”, señaló el papá del mandatario.

Durante la reunión, según explicó, el tema central fue el respaldo electoral. Detalló que Acuña manifestó su disposición para apoyar la candidatura de Abelardo De La Espriella a la Presidencia de la República.

“Le dije que iba a consultar con Abelardo y nos reuníamos nuevamente”, señaló De La Espriella Juris, quien relató que su hijo se enteró del encuentro y desautorizó la reunión. “Me dijo que no quería el apoyo de Yahir”, dijo.

La negativa, de acuerdo con el papá del presidente, generó una situación incómoda y confesó haber sentido pena de comunicarle directamente a Acuña que su ofrecimiento de respaldo había sido rechazado.

“No puedo ignorar sus antecedentes”: el fuerte mensaje de Abelardo De La Espriella a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo

“A mí me dio realmente pena decirle a Yahir que no nos apoyara y sencillamente no me comuniqué con él de nuevo durante toda la campaña. Esa es la verdad de todo el asunto”, sentenció De La Espriella Juris.

Con esta declaración, el papá del jefe de Estado buscó aclarar la controversia y explicar las razones por las cuales el apoyo del alcalde de Sincelejo nunca llegó a materializarse en la campaña del hoy mandatario.