Los títulos que habría falsificado la representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, generaron una cascada de demandas contra su curul. La representante Carol Borda, de Salvación Nacional, anunció que radicó un nuevo recurso en contra de su colega del Pacto Histórico.

Título falso de Luz Verónica Estrada: rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, contó en vivo cómo la descubrieron

“Junto a la senadora Sara Castellanos y a Juan Felipe Pedraza, quien identificó las inconsistencias en sus documentos académicos, radicamos denuncia en la Sala Especial de Instrucción contra la representante del Pacto Histórico, Verónica Estrada, para que se investigue si habría utilizado un título profesional presuntamente falso para presentarse como ingeniera y obtener respaldo electoral”, anunció la congresista.

Borda pidió que el alto tribunal determine si incurrió en los delitos de falsedad material en documento público, fraude procesal y fraude al sufragante.

La Universidad Nacional desmintió que Estrada se haya graduado de la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia. “Se certifica que después de revisados los archivos, tanto físicos como digitales, de esta dependencia, no se encontró ningún registro de que sea egresada de esta universidad y sede del programa curricular del pregrado antes mencionado”, aseguraron.

A eso se le suma que la congresista de izquierda habría utilizado esos títulos falsos para trabajar con el Estado, como ocurrió con un cargo que tuvo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en 2025, por 78 millones de pesos.

Para acceder a ese cargo, Estrada acreditó que era graduada de Ingeniera en Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional.

Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, confirmó que la congresista no se graduó de esa institución. Foto: Jorge Serrato

Asimismo, habría falsificado la licencia que la acredita como ingeniera para obtener contratos con la Dian. El Consejo Profesional Nacional de Ingeniería determinó que la congresista no obtuvo de manera regular esa licencia.

“Instáurese, por parte de la Secretaría Regional de Antioquia, la denuncia penal ante la Fiscalía, solicitando que se constituya al Copnia, en calidad de víctima y como parte interesada para el seguimiento a la acción penal, dada la obligación legal de este Consejo en proteger a la ciudadanía del eventual mal ejercicio profesional, y de inspeccionar, controlar y vigilar dicho ejercicio”, determinaron tras el análisis del caso.

El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, relató que Estrada no habría pasado por la universidad. Peña lamentó estos hechos porque empañan el esfuerzo que han hecho miles de colombianos que han estudiado en la institución educativa y que han logrado con esfuerzo conseguir su título profesional.

“Este tipo de delitos afecta la confianza en la institución y por eso necesita los castigos ejemplares”, dijo.