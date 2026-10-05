Yahir Acuña, bajo la lupa de la justicia: los procesos que enfrenta el alcalde de Sincelejo

El presidente Abelardo De La Espriella marcó distancia con Yahir Acuña, el alcalde de Sincelejo, por los problemas de presunta corrupción y los inconvenientes que enfrenta con la justicia. SEMANA documentó los principales hechos que salpican al mandatario local.

La polémica inició en un consejo de seguridad que lideró el jefe de Estado en Sucre, donde sembró dudas sobre Acuña. Mirándolo a los ojos, él declaró: “Todo Sincelejo lo sabe, todo Sucre lo sabe, lo que usted ha hecho con la plata del pueblo sincelejano. ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería?”.

“No puedo ignorar sus antecedentes”: el fuerte mensaje de Abelardo De La Espriella a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo

De La Espriella reveló en esa reunión que el alcalde de Sincelejo tiene 13 procesos vigentes por corrupción, una grabación donde indicaría cómo robarse los recursos del programa de alimentación escolar y que está llamado a juicio por aparente enriquecimiento ilícito por la Corte Suprema de Justicia.

“Alcalde, si usted cree que conmigo las cosas son iguales, que como los demás, usted está muy equivocado. Conmigo las cosas son muy diferentes. Así que vamos a ver qué hacemos con Sincelejo, pero bajo el esquema suyo, de corrupción, yo no trabajo”, comentó el presidente.

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo. Foto: Alcaldía de Sincelejo-API

Los problemas de Yahir Acuña

Yahir Acuña es un patrón de la política de Sucre. Es ingeniero civil, especialista en Gerencia Pública, magíster en Gobierno Municipal y doctorado en Gobierno y Política. Tiene más de veinte años de experiencia, donde ha sumado experiencia como concejal de Sincelejo, diputado del departamento y representante a la Cámara en dos ocasiones.

Tal como lo ha documentado SEMANA, Acuña enfrenta dos procesos ante la Corte Suprema de Justicia por conductas, aparentemente, irregulares que habrían ocurrido durante su período como congresista entre 2010 y 2018.

Alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, denuncia amenazas en su contra por parte de grupos armados ilegales

En primer lugar, se le indaga por presunto enriquecimiento ilícito. La Sala Especial de Instrucción lo citó a indagatoria. Se estudia, entre tantas hipótesis, si aumentó su fortuna producto de posible cobro de comisiones en la contratación pública.

De igual manera, la Corte lo llamó a juicio por su posible participación en la financiación de grupos delincuenciales y administración de recursos vinculados a actividades criminales.

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo. Foto: Alcaldía de Sincelejo

Finalmente, Acuña también está bajo la lupa de la Procuraduría por una grabación que mostraría al mandatario explicando los pormenores detrás del negocio del programa de alimentación escolar, y la manera cómo se han obtenido millonarias coimas con recursos de esta iniciativa.

“El Ministerio Público busca establecer si en el marco de este programa estatal se habrían presentado irregularidades, al parecer, por exigencias para el pago de dádivas e incremento patrimonial injustificado”, comunicó el ente de control disciplinario.