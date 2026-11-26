Se conocieron detalles de otra medida de austeridad dentro del plan que ha diseñado el presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Se desprendió de la Circular 13 de 2026.

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Con ese documento, el Gobierno nacional empieza el desmonte de arriendos de ministerios en oficinas privadas, con la finalidad de priorizar los inmuebles estatales existentes.

“Con fundamento en la información recopilada, cada entidad deberá formular un plan de racionalización del gasto en arrendamientos, orientado a reducir progresivamente los recursos públicos destinados al pago de cánones sobre inmuebles privados. Los planes deberán privilegiar la utilización de infraestructura estatal existente, la coordinación entre entidades y la adopción de soluciones que representen un ahorro efectivo y verificable para el erario”, se desprende dentro de uno de los puntos de la circular.

Y agrega: “Los representantes legales, ordenadores del gasto y responsables de la gestión administrativa y financiera de las entidades destinatarias deberán adoptar, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas necesarias para implementar estos lineamientos. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República consolidará la información recibida y promoverá, en coordinación con las autoridades competentes, las acciones institucionales orientadas a optimizar el uso de los inmuebles públicos y reducir los gastos de funcionamiento asociados a arrendamientos privados”.

Una circular de la Presidencia pide a ministros y directores de departamento priorizar el uso de inmuebles públicos y “evitar la celebración de contratos de arrendamiento de inmuebles”. Se evalúa no renovar los arriendos vigentes. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/zwxLMtlaPc — Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2026

“La utilización de bienes inmuebles públicos deberá constituir la alternativa preferente para el funcionamiento de las entidades estatales del orden nacional. La contratación de inmuebles privados tendrá carácter excepcional y deberá encontrarse plenamente justificada”, señala el documento.

Circular Presidencia Foto: Circular Presidencia

También dice que “la austeridad en el gasto público constituye una expresión concreta de los principios de economía, eficiencia y responsabilidad en la administración de los recursos del Estado”.

“En consecuencia, se solicita a las entidades destinatarias dar cumplimiento prioritario a los presentes lineamientos, dentro del marco de sus competencias y del régimen jurídico aplicable. Como regla general de austeridad, las entidades destinatarias deberán abstenerse de promover, avalar o celebrar nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles de propiedad privada destinados al funcionamiento de oficinas, dependencias administrativas o al desarrollo de actividades institucionales, cuando existan inmuebles públicos disponibles que permitan satisfacer adecuadamente la necesidad”, añade la circular.

Otra de las medidas del Gobierno es que las “entidades destinatarias deberán adelantar una revisión integral de los contratos de arrendamiento de inmuebles privados actualmente vigentes, con el propósito de identificar alternativas que permitan su terminación, no renovación, sustitución o reducción de costos”.

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“Dicha revisión deberá evaluar las condiciones contractuales, las posibilidades jurídicas de terminación, los plazos de vencimiento, las obligaciones pendientes y los eventuales impactos presupuestales, fiscales y litigiosos. Las decisiones deberán respetar los derechos contractuales adquiridos y evitar la generación de indemnizaciones, controversias judiciales o afectaciones injustificadas a la continuidad del servicio público”, puntualizó la circular expedida por la Casa de Nariño.