El senador Jota Pe Hernández hizo una grave denuncia en la tarde de este jueves, 26 de noviembre, al asegurar que el senador Duvalier Sánchez habría hecho una alianza con el exguerrillero alias Marcos Calarcá en el Valle. El congresista aseguró que todo empezó por un video en el que aparece Sánchez compartiendo una tarima con el excabecilla.

“Duvalier pidió aplausos para él y que se sentía honrado por tenerlo allí, de estar juntos, e incluso lo llamó su maestro. Este tipo, exguerrillero de las Farc, que tiene 69 años, es el que le va a abrir el espacio a los jóvenes. Esa es la excusa para lograr una alianza política con este tipo y poner alcaldesa en Jamundí”, dijo Hernández en un video.

Una fotografía y un video en los que aparece Duvalier Sánchez compartiendo tarima con alias Marcos Calarcá desataron la denuncia de Jota Pe Hernández. El senador cuestionó el encuentro y aseguró que detrás habría intereses políticos en Jamundí. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Aseguró que el exguerrillero actualmente está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, pues se le acusa en unos chats de ser responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

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“Qué curioso que alias Marco Calarcá esté desde el Caguán dialogando con Andrés Pastrana. Duvalier votó por Petro y, después de ver cómo el Valle y cómo Jamundí vivieron decenas de ataques de grupos armados, y después de ver la multiplicación de grupos guerrilleros, decidió votar por Iván Cepeda”, sentenció.

Jota Pe Hernández cuestionó públicamente a Duvalier Sánchez por su cercanía con alias Marcos Calarcá. Según el congresista, el exguerrillero sería una pieza clave en una supuesta alianza política para impulsar una candidatura a la Alcaldía de Jamundí. Foto: Fotos: Tomadas de video Duvalier Sánchez

El episodio se dio luego de que ambos congresistas estuvieran presentes en una transmisión del youtuber Westcol, quien se refirió a varios temas políticos. Según Hernández, durante la transmisión, Duvalier afirmó que dicho video en el que aparece en una tarima era real.

La denuncia del senador Jota Pe Hernández sobre la presunta alianza que habrían hecho Duvalier Sánchez y el exguerrillero alias Marcos Calarcá en el Valle: “Duvalier dice sentirse honrado al recibir el apoyo de este excabecilla”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/rBQaIwyZve — Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2026

Es clave recordar que Sánchez ha sido uno de los congresistas más polémicos de la legislatura actual, por cuenta de sus distintos debates, cuestionamientos y apuntes hacia el Gobierno Nacional y sus integrantes. Ha hecho varias críticas a ministros y directivos del Ejecutivo, asegurando corrupción y otro tipo de actuaciones anómalas.

La polémica entre Jota Pe Hernández y Duvalier Sánchez llegó a una transmisión del creador de contenido Westcol. Allí, según Hernández, su colega reconoció que era real el video en el que aparece compartiendo escenario con alias Marcos Calarcá. Foto: Captura transmisión

La respuesta de Duvalier

El congresista Duvalier Sánchez respondió a las críticas y las declaraciones hechas por Hernández. Este aseguró que existe una “desesperación” por parte de Hernández que lo lleva a ”difamarlo".

Además explicó su relación con el exguerrillero en las siguientes declaraciones.

“El señor era alias Marcos Calarcá, el se acoge a un proceso de paz y en las negociaciones entregan las armas, se somete a una justicia transicional y le damos cinco curules en Cámara. El señor era compañero mío en Cámara. Y entonces un día vamos y él dice, yo quiero apoyarles a ustedes. Esos señores vinieron a hacer la paz. Si no los reincorporamos entonces cuál es la apuesta sobre la paz.