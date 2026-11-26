El senador Jota Pe Hernández hizo una grave denuncia en la tarde de este jueves, 26 de noviembre, al asegurar que el senador Duvalier Sánchez habría hecho una alianza con el exguerrillero alias Marcos Calarcá en el Valle. El congresista aseguró que todo empezó por un video en el que aparece Sánchez compartiendo una tarima con el excabecilla.
“Duvalier pidió aplausos para él y que se sentía honrado por tenerlo allí, de estar juntos, e incluso lo llamó su maestro. Este tipo, exguerrillero de las Farc, que tiene 69 años, es el que le va a abrir el espacio a los jóvenes. Esa es la excusa para lograr una alianza política con este tipo y poner alcaldesa en Jamundí”, dijo Hernández en un video.
Aseguró que el exguerrillero actualmente está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, pues se le acusa en unos chats de ser responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
“Qué curioso que alias Marco Calarcá esté desde el Caguán dialogando con Andrés Pastrana. Duvalier votó por Petro y, después de ver cómo el Valle y cómo Jamundí vivieron decenas de ataques de grupos armados, y después de ver la multiplicación de grupos guerrilleros, decidió votar por Iván Cepeda”, sentenció.
El episodio se dio luego de que ambos congresistas estuvieran presentes en una transmisión del youtuber Westcol, quien se refirió a varios temas políticos. Según Hernández, durante la transmisión, Duvalier afirmó que dicho video en el que aparece en una tarima era real.
La denuncia del senador Jota Pe Hernández sobre la presunta alianza que habrían hecho Duvalier Sánchez y el exguerrillero alias Marcos Calarcá en el Valle: “Duvalier dice sentirse honrado al recibir el apoyo de este excabecilla”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/rBQaIwyZve— Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2026
Es clave recordar que Sánchez ha sido uno de los congresistas más polémicos de la legislatura actual, por cuenta de sus distintos debates, cuestionamientos y apuntes hacia el Gobierno Nacional y sus integrantes. Ha hecho varias críticas a ministros y directivos del Ejecutivo, asegurando corrupción y otro tipo de actuaciones anómalas.
La respuesta de Duvalier
El congresista Duvalier Sánchez respondió a las críticas y las declaraciones hechas por Hernández. Este aseguró que existe una “desesperación” por parte de Hernández que lo lleva a ”difamarlo".
Además explicó su relación con el exguerrillero en las siguientes declaraciones.
“El señor era alias Marcos Calarcá, el se acoge a un proceso de paz y en las negociaciones entregan las armas, se somete a una justicia transicional y le damos cinco curules en Cámara. El señor era compañero mío en Cámara. Y entonces un día vamos y él dice, yo quiero apoyarles a ustedes. Esos señores vinieron a hacer la paz. Si no los reincorporamos entonces cuál es la apuesta sobre la paz.