En la mañana de este 26 de noviembre, se conoció un video en el que el presidente Abelardo De La Espriella se retractó de manera formal tras su discurso del pasado 15 de octubre de 2026, en el que se refirió a la “contrarrevolución cultural y el wokismo”.

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La decisión judicial se dio luego de que fuera presentada una acción de tutela por parte de Gabriel Rondón, exviceministro del Interior durante el Gobierno de Gustavo Petro, ante la Sección Quinta. También hubo otra demanda en la Sección Segunda, de un ciudadano de nombre Iván Manuel López Garnica.

Tras las acciones de tutela presentadas ante el Consejo de Estado, el presidente Abelardo De La Espriella se retractó y reafirmó su compromiso con el respeto a la libertad de conciencia, culto y pensamiento. Foto: Presidencia

A través de su cuenta de Instagram, el mandatario se pronunció asegurando que respeta la libertad de conciencia, la libertad de culto y el respeto por la diversidad de creencias y formas de pensamiento, reafirmando su compromiso con ello.

Tras sus declaraciones, el presidente dijo que reconocía que “las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se identifican con este, no son enemigos de los valores de la nación”, precisó en su retractación.

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El mandatario de los colombianos dejó clara su creencia católica, pero aseguró que garantizaría los derechos y libertades de los colombianos sin importar las convicciones religiosas. “Mi compromiso incluye todas las religiones y creencias, así como a los compatriotas que se identifican como no creyentes, agnósticos o ateos”, agregó.

Abelardo De La Espriella reconoció en su retractación que las personas que hacen parte del movimiento wokismo o se identifican con este no son enemigas de los valores de la nación. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Finalmente, el mandatario también hizo énfasis en que la libertad de culto y la libertad de consciencia o pensamiento, son derechos humanos que se han reconocido por el derecho internacional y que además están respaldados por la actual Constitución Política de Colombia.

Dijo que Colombia es un país pluralista y que esto significa que su obligación principal es la de garantizar y promover la igualdad y diversidad, reafirmando su compromiso con el respeto a distintas formas de pensar que confluyen en la sociedad.