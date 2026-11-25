El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció que no continuará con las gestiones para que Colombia ingrese al nuevo banco de los país Brics, un bloque y foro intergubernamental de economías impulsado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El plan fue de Gustavo Petro.

En noviembre de 2025, el Ejecutivo, liderado por Petro, radicó en el Congreso un proyecto de ley “por medio del cual se aprueba el ‘Acuerdo sobre el Nuevo Banco de Desarrollo’, suscrito en Fortaleza (Brasil) el 15 de julio de 2014”.

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La decisión se tomó en mayo de 2025, cuando Petro viajó a China: “El mandatario realizó un encuentro con la entonces presidenta del banco, Dilma Rousseff, reunión donde se consolidó el respaldo político para iniciar el proceso de adhesión”, se dijo en su momento.

Allí se comentó que el ingreso de Colombia permitiría diversificar las opciones de financiamiento externo, sin afectar los compromisos económicos vigentes ni sustituir los mecanismos multilaterales tradicionales. De La Espriella revirtió la iniciativa.

Expresidente Petro, junto a la entonces titular del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Foto: Presidencia

Decisión de la Cancillería

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se dijo: “El Gobierno nacional informa que no adelantará acciones encaminadas para el ingreso y adhesión de Colombia al Grupo de los Brics y al Nuevo Banco de Desarrollo (conocido como Banco de Desarrollo de los Brics)”.

La determinación fue tajante: “En este sentido, Colombia no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación, ni se adelantarán nuevas gestiones relacionadas con dicho órgano multilateral”.

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Se agregó que el Ejecutivo, contrario a la idea de Gustavo Petro, seguirá trabajando con otros organismos multilaterales y con sus demás socios internacionales para movilizar recursos y asistencia técnica que contribuya a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

“Colombia reitera su compromiso con el multilateralismo y su disposición a fortalecer el diálogo y la cooperación”, se concluyó en el comunicado.