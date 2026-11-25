En medio de una agenda regional que adelantó el presidente, Abelardo De La Espriella, en el departamento de La Guajira, hizo referencia a los videos que se han vuelto virales en donde encara a señalados criminales.

Abelardo De La Espriella encaró uno a uno a los señalados bandidos que tenían rehenes en el Éxito de Cartagena

En una declaración que dio De La Espriella, indicó que les seguirá diciendo “miserables” a los señalados bandidos, al indicar que no ha violado garantías constitucionales.

Además, el jefe de Estado recordó que a los criminales que ha increpado, los jueces de la República les han legalizado las respectivas capturas en audiencias judiciales.

“Cuando yo he asistido a operativos y les he dicho a los bandidos que son miserables o que son unos bandidos y les doy la bienvenida a la Patria Milagro, no se está violentando ninguna garantía constitucional. Tan claro es que todas las capturas han sido legalizadas”, expresó De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella afirmó que llamar “miserables” a los criminales que ha encarado no constituye una violación de garantías constitucionales: “Tan claro es que todas las capturas han sido legalizadas”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/uiK9sDvmor — Revista Semana (@RevistaSemana) November 25, 2026

El caso más reciente en el que De La Espriella increpó a señalados criminales fue en Cartagena, con los supuestos responsables del asalto al almacén del Éxito, quienes tenían de rehenes a más de 30 personas.

“¿Sabe cuánto les va a caer verdad?, 40 o 50 añitos, por secuestradores, por criminales. ¿Pensaron que iban a salir así y que iban a secuestrar gente en Cartagena y que todo iba a salir bien?, bien motiladitos a ver si les quitan esos pelos. Bienvenidos a la Patria Milagro”, expresó De La Espriella a los señalados bandidos.

Otro de los casos que se volvió viral fue el de alias Mailo. A ese señalado criminal De La Espriella le dijo en pleno operativo en Bogotá: “¿Dónde está el bandido de Mailo? Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años”.

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“Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia, ¿vas a tirar línea? Tú lo que eres es un bandido, payaso, tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a saber lo duro que muerde el Tigre, bienvenido a la Patria Milagro”, recalcó en esa ocasión el jefe de Estado.