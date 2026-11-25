En las últimas horas, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, recibió un segundo requerimiento por parte de una jueza de la República ante el presunto incumplimiento de una orden de rectificación. La funcionaria judicial consideró que Carrillo no habría acatado la decisión en los términos establecidos. El caso se originó por los señalamientos que el exdirector hizo contra Carlos Andrés Trujillo.

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La jueza Elisa Andrea Orduz Barreto ordenó requerir por segunda vez a Carrillo para que cumpla integralmente el fallo de tutela. Le otorgó un plazo de 48 horas, contadas a partir del recibo de la comunicación, para acreditar que cumplió la orden judicial.

La justicia también cuestionó que Carlos Carrillo incluyera comentarios sobre supuestos vínculos de Carlos Andrés Trujillo con un tercero señalado de cometer conductas punibles, al considerar que esas afirmaciones volvían a relacionar a Trujillo con presuntos hechos delictivos. Foto: Mariano Vimos

Este segundo requerimiento cobra especial relevancia debido a que el despacho judicial advirtió que el incumplimiento podría acarrear consecuencias disciplinarias y judiciales, entre ellas una eventual sanción de arresto o una multa de 20 salarios mínimos mensuales, en el marco de un incidente de desacato.

El conflicto comenzó luego de que Carrillo vinculara a Trujillo con presuntos hechos de corrupción en la UNGRD. Por ello, este último acudió a la justicia mediante una acción de tutela para proteger sus derechos frente a dichos señalamientos.

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Trujillo busca que se establezca si Carrillo tenía pruebas para vincularlo públicamente con esos hechos y, de no ser así, que rectifique sus declaraciones.

Es importante tener en cuenta que el pasado 10 de octubre de 2026, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo en segunda instancia. En esa decisión, le ordenó a Carrillo rectificar públicamente sus afirmaciones.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a Carlos Carrillo rectificar públicamente sus señalamientos contra Carlos Andrés Trujillo y reconocer expresamente que no cuenta con pruebas que lo vinculen con hechos de corrupción en la UNGRD. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El tribunal estableció tres condiciones para el cumplimiento del fallo. En primer lugar, Carrillo debía hacer una corrección que permitiera reparar el efecto de las afirmaciones originales. Luego, debía garantizar que la rectificación tuviera una difusión comparable a la de las publicaciones originales. No bastaba con publicar un mensaje de menor alcance.

Tras el fallo, Carrillo publicó un mensaje en su cuenta de X con el propósito de cumplir la orden judicial. Sin embargo, el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá revisó esa publicación y advirtió varias deficiencias.

Por un lado, consideró que el mensaje no tuvo suficiente difusión. Por otro, cuestionó el uso de la expresión “por ahora”, al estimar que condicionaba el reconocimiento de que Carrillo no contaba con pruebas contra Trujillo. El despacho judicial consideró que esa expresión desvirtuaba la claridad y la contundencia que debía tener la rectificación.

El juzgado cuestionó la rectificación de Carrillo, entre otras razones, por el uso de la expresión “por ahora”, al considerar que condicionaba el reconocimiento de que no tenía pruebas contra Trujillo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Asimismo, el juzgado advirtió que Carrillo incluyó comentarios en los que cuestionaba el análisis del juez constitucional, en particular las consideraciones judiciales sobre supuestos vínculos de Trujillo con un tercero señalado de cometer conductas punibles.