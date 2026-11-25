En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley que busca que las autoridades puedan ingresar a establecimientos comerciales e inmuebles privados cuando existan pruebas que permitan localizar celulares robados en esos lugares.

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La iniciativa fue presentada por el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, quien aseguró que la propuesta busca combatir el mercado negro de dispositivos robados en el país, que opera aprovechando los vacíos jurídicos existentes. Lo acompañan en esta iniciativa el senador Nicolás Gómez, de Cambio Radical, y el concejal de Bogotá Rolando González, del mismo partido.

La propuesta contempla una reforma al Código Penal para que, de manera excepcional, la Policía Judicial pueda adelantar diligencias de registro y allanamiento sin necesidad de una orden escrita previa de la Fiscalía General de la Nación.

La medida se aplicaría cuando la víctima de un hurto presente una prueba de fácil e inmediata verificación, como un rastreo en tiempo real, grabaciones de video o códigos IMEI del bien sustraído, que permita establecer su ubicación dentro de un inmueble o establecimiento comercial y proceder a su recuperación.

La iniciativa responde a los casos de ciudadanos que logran localizar sus celulares robados en establecimientos comerciales, pero no consiguen recuperarlos debido a las limitaciones legales que enfrentan las autoridades para intervenir.

El representante Julio César Triana es el autor de la iniciativa. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Solo en 2026 se han reportado más de 56.169 celulares hurtados en el país. Según los reportes oficiales, cada siete minutos se registra el hurto de un dispositivo. Además, el 84 % de los celulares robados en Colombia nunca se recuperan.

En el caso de Bogotá, el 92 % de los celulares hurtados jamás regresan a sus dueños.

Algo similar sucede con las bicicletas robadas en Bogotá: el 80 % de ellas terminan revendidas en el mercado negro sin posibilidad de recuperación.

Esta problemática también se registra en otras ciudades. “En Medellín, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía contó 6.349 celulares hurtados durante 2025, cerca de 17 por día, y al 17 de julio de 2026 la ciudad ya sumaba 13.133 hurtos a personas. En Cali, la Policía Metropolitana registró 12.565 hurtos de celulares en 2023 y 10.766 en 2024, es decir, unos 29 equipos diarios”, detalla el proyecto.

“Es inaceptable que, mientras un ciudadano sabe exactamente dónde está su celular o su bicicleta hurtada, las autoridades tengan las manos atadas por excesos de trámites. Con la autorización de allanamientos a partir de pruebas inmediatas, permitiremos que la Policía actúe de inmediato, ingrese al lugar y devuelva lo robado. Recuperarlo es justicia”, afirmó Triana.