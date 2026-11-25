El próximo jueves, 26 de noviembre, al Congreso de la República llegarán varias delegaciones internacionales con el fin de discutir y compartir las formas en las que se organizan y financian sus sistemas de cuidado y a responder las preguntas de cuidadoras de las regiones.

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Es importante recordar que cada vez son más las familias colombianas que dependen de una tutela para tener un cuidador en casa. Los servicios de cuidador prescritos en el sistema de salud pasaron de 28.613 en 2020 a 98.703 en 2024, y como el servicio no está incluido en el plan de beneficios de salud, la mayoría de las familias tiene que acudir a la tutela para obtenerlo.

La senadora Yirley Vargas Torrado convocó la Audiencia Pública Internacional por el Derecho Fundamental al Cuidado y la Productividad, que reunirá a representantes internacionales y cuidadoras de distintas regiones del país. Foto: Getty Images

Las delegaciones llegarán al auditorio Luis Guillermo Vélez para hacer presencia en una Audiencia Pública Internacional por el Derecho Fundamental al Cuidado y la Productividad, convocada por la senadora Yirley Vargas Torrado. Comenzará a las 9 de la mañana y podrá seguirse por la señal de televisión del Senado y por el canal de YouTube del Senado.

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Es clave entender que la Corte Constitucional ya reconoció el cuidado como derecho fundamental: cuidar, ser cuidado y cuidarse. Sin embargo, aún el país no tiene una ley que defina qué se puede exigir, a quién y cómo, aunque el trabajo de cuidado sin pago, hecho sobre todo por mujeres, equivale a casi el 20 % de la economía.

En un primer conversatorio, delegaciones de Uruguay, Brasil, Chile, la Unión Europea y el UNFPA compartirán sus experiencias sobre cómo han estructurado, organizado y financiado sus sistemas de cuidado, así como los mecanismos institucionales que han implementado.

Cuidadoras de Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Villavicencio llevarán sus propuestas al Congreso de la República, en una jornada que busca recoger sus necesidades para avanzar en una ley estatutaria del cuidado. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En un segundo encuentro en el evento, representantes de Israel, Suecia y el Banco Mundial abordarán cómo el cuidado se relaciona con la productividad, el papel de las empresas y la distribución de las responsabilidades entre mujeres, hombres y distintos actores de la sociedad.

Finalmente, al cierre de los dos paneles, cuidadoras de Barranquilla, Cúcuta, Medellín y Villavicencio expondrán directamente sus necesidades y propuestas, recogidas en el ejercicio Colombia Cuida, que reunió 812 participantes y 334 propuestas para construir una futura ley estatutaria sobre el derecho al cuidado.