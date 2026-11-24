El Gobierno Nacional confirmó este martes, 24 de noviembre, que un atentado terrorista afectó dos circuitos conectados a una subestación eléctrica en el suroccidente del país, interrumpiendo su enlace con el Sistema Interconectado Nacional y generando cortes en la prestación del servicio de energía eléctrica en varios departamentos de esa región.

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Por instrucción directa del presidente Abelardo De La Espriella, las carteras de Minas y Energía y de Defensa Nacional asumieron de inmediato la evaluación integral de los daños y las maniobras técnicas para restablecer el fluido eléctrico a la mayor brevedad.

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Coordinación ministerial y plan especial de defensa energética

Las labores de atención y diagnóstico están siendo lideradas conjuntamente por la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Eduardo Mora.

Según el comunicado oficial del Ejecutivo, estos ataques constituyen una retaliación de los grupos armados ilegales frente a la ofensiva que adelanta la Fuerza Pública para recuperar el control territorial, motivo por el cual el jefe de Estado ordenó la implementación inmediata de un plan especial de defensa y protección sobre toda la infraestructura eléctrica y de gas del país.

He dado instrucciones para que se adelanten todas las acciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país y se implemente de inmediato un plan especial de defensa y protección de nuestra infraestructura energética. Mi prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente. ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 25, 2026

A través de un pronunciamiento oficial, el presidente De La Espriella ratificó la determinación de su administración frente a los sabotajes contra los servicios públicos: “He dado instrucciones para que se adelanten todas las acciones necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica en el suroccidente del país y se implemente de inmediato un plan especial de defensa y protección de nuestra infraestructura energética. Mi prioridad es garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. No permitiremos que el terrorismo doblegue al Estado ni afecte impunemente a nuestra gente”.

Solidaridad con los usuarios afectados y defensa de infraestructura crítica

Asimismo, el Gobierno expresó su solidaridad con los ciudadanos y sectores productivos del suroccidente colombiano que padecen las interrupciones del servicio eléctrico e insistió en que la protección de la infraestructura crítica nacional y el bienestar de la población son objetivos prioritarios e innegociables frente a cualquier intento de intimidación terrorista.