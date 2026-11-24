Altas fuentes del Gobierno nacional confirmaron que el presidente Abelardo De La Espriella tiene previsto este martes, 24 de noviembre, viajar a Cartagena, donde se registra la toma, por parte de un grupo de señalados bandidos armados, de rehenes en un almacén Éxito de esa ciudad.

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El traslado lo realizará el mandatario desde Guaviare, región en donde adelantó un consejo de seguridad. En la heroica, el jefe de Estado avanzará en una revisión profunda sobre la seguridad en la capital de Bolívar.

Frente a la toma de rehenes por parte de un grupo de señalados bandidos, el jefe de Estado hizo referencia a ese caso en particular, en una declaración que dio desde Villavicencio previo a su viaje al Guaviare.

Encapuchados se toman Éxito de la Castellana en Cartagena. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Querían asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial que iba a recoger un dinero a ese centro comercial del día anterior y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos”, expresó De La Espriella.

También indico: “Los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la policía acudió de manera inmediata. no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas de las cuales ya han liberado a 5 que son mujeres mayores”.

“Ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas de nuestra fuerza pública con grupos especiales allí eso va a salir bien para los secuestrados no estoy tan seguro que salga también para los bandidos pero estamos ahí atendiendo la situación”, recalcó el jefe de Estado.

De La Espriella realizó una primera parada de su agenda de trabajo en Villavicencio, para tomar medidas de recuperación del orden público, tras el carrobomba que fue detonado en el centro de la capital del Meta, dejando más de 20 personas heridas.

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Finalmente, De La Espriella responsabilizó a la disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco de ese hecho terrorista, advirtiendo que serán dados de baja los sujetos que participaron en la instalación del carrobomba.