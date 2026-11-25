En medio de la convulsionada semana que avanza en el país con una serie de hechos que han marcado la agenda nacional, como el atentado con carrobomba en Villavicencio o la toma de un almacén de grandes superficies en Cartagena, se conoció una reflexión al interior del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Tras finalizar a las 3:00 a. m. la agenda luego del rescate de rehenes, Abelardo De La Espriella apareció con llamativo libro

Lo hizo Miller Soto, quien es el vocero del Gobierno. Por medio de su cuenta personal de X, realizó un repaso sobre la fracasada paz total de la administración del expresidente Gustavo Petro y habló sobre los recientes hechos que han sacudido al país.

Incluso, lanzó una pregunta sobre si Petro hubiera ido a Cartagena a liderar el operativo de liberación de rehenes: “Durante cuatro años defendieron la llamada paz total, justificaron concesiones, minimizaron el avance de las organizaciones criminales y confundieron adrede la ausencia de confrontación con la existencia de paz”.

“Hoy, cuando Colombia enfrenta las consecuencias de ese desastre con el que contribuyeron, pretenden descubrir de repente la gravedad de la inseguridad”, expresó Soto.

Y avanzó en su reflexión: “Lo que están viviendo algunas zonas del país no apareció por generación espontánea el 7 de agosto de 2026. Durante el gobierno de Gustavo Petro se consolidó lo que bien puede describirse como una PAX MAFIOSA… Una aparente tranquilidad en determinados territorios, no porque el Estado hubiera recuperado su autoridad, sino porque las organizaciones criminales ganaron capacidad de control, de intimidación y de dominio territorial. ¡Qué digo ganaron! Los regalaron. Y lo nocivo de esa PAX MAFIOSA, además de sus causas, es el efecto: la consolidación sigilosa de un narcoestado”.

“Todos saben que las estructuras armadas ilegales crecieron un 90 % durante ese gobierno. Que los ceses al fuego y la actitud pasiva en las mesas de negociación favorecieron su expansión. Y esa es solo parte de la herencia maldita que recibimos. Y mientras algunos se burlan de un presidente que, honrando a las fuerzas que comanda, se pone camuflado, que visita los territorios y que acompaña a los héroes de la patria, hoy más que nunca se hacen notorias las diferencias”, recalcó.

También puso sobre la mesa: “Hoy vemos que ante la dramática situación de los rehenes en Cartagena, el Pte. De La Espriella se desplazó al lugar de los hechos y acompañó a los colombianos y a las autoridades que trabajaron por salvar esas vidas”.

“¿No captan la diferencia? ¿Se imaginan a Petro haciendo lo mismo? Yo no… Yo a esa hora creo que estaría en agenda privada, lejos del lugar donde los colombianos necesitaban ver a su presidente. Esa es una de las grandes diferencias. La disposición de asumir personalmente la responsabilidad de gobernar, de dar la cara y de estar donde el país lo necesita. Lo que hace De la Espriella. Y lo hace con gusto”, dijo el vocero del Gobierno.

También expresó: “¿Que hay hechos graves de seguridad? Claro que sí. ¿Que este Gobierno tiene la obligación de enfrentarlos y recuperar cada centímetro del territorio? Por supuesto. Tenemos claro que cien días no son suficientes para resolver décadas de violencia, pero tampoco vamos a aceptar que quienes ayudaron a crear esta situación pretendan presentarse ahora como espectadores inocentes. No tienen autoridad moral. Y lo peor es que algunos parecen estar disfrutando cada atentado, cada secuestro y cada episodio de violencia, convencidos de que así perjudican al Gobierno al que se oponen. Ahí los vimos anoche como esperando que todo saliera mal. No tienen vergüenza”.

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“¿De verdad creen que los colombianos somos idiotas? ¿Que no entendemos que detrás de esta realidad hay años de concesiones y políticas cómplices que terminaron dándoles más poder a los criminales? La tragedia de un colombiano no puede ser motivo de celebración para ningún opositor. Despójense de tanta ruindad. Respeten a los colombianos. Eso de lavarse las manos y pretender sacar provecho de hechos violentos que afectan a personas inocentes es de verdad infame. Sobre todo si quien lo hace es alguien que defendió el gobierno de Gustavo Petro, el peor de la historia de nuestro país. Anoche vivimos una operación impecable de nuestra Fuerza Pública. Una Fuerza Pública en la que Colombia confía. Una Fuerza Pública de las mejores y más experimentadas del mundo. Y ahí estaba el presidente liderando, acompañando y ejerciendo su rol de comandante en jefe. El desenlace en el Éxito fue un éxito de todos ellos y a todos, sin excepción, debemos reconocérselo y agradecérselo. Pero bueno… Sabemos que algunos no tienen ni tendrán esa grandeza”, concluyó Miller Soto en su extensa reflexión.