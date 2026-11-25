El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles del proceso de extradición de alias Mosca a Estados Unidos. El exmilitar es señalado de enviar droga a ese país.

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En su cuenta personal de X, el jefe de Estado publicó un fuerte mensaje contra alias Mosca, a quien acusó de traicionar el uniforme de la Armada Nacional, institución de la que es oficial en retiro, por los hechos que se le atribuyen.

“¡Traicionar el uniforme para servir al narcoterrorismo es una de las peores formas de atentar contra Colombia!”, afirmó el mandatario colombiano.

En la misma publicación, agregó: “Fue extraditado a Estados Unidos Julián David Mosquera Dussán, alias ‘Mosca’, oficial en retiro de la Armada Nacional, señalado de entregar información operacional sobre la ubicación de unidades navales a organizaciones narcoterroristas para facilitar sus rutas criminales en el Caribe”.

“Deberá responder ante una corte federal en Tampa, Florida, por conspiración y narcotráfico”, recalcó De La Espriella.

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“Todo mi respaldo a los hombres y mujeres de nuestra Fuerza Pública, que honran el uniforme y arriesgan su vida por Colombia. A quienes se atrevan a traicionar la patria para ponerse al servicio de los narcoterroristas les advierto: ¡Los voy a descubrir y los haré responder! ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”, advirtió el presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

En varios escenarios, el mandatario colombiano ha enviado mensajes de respaldo a la Fuerza Pública, pero también ha dejado claro que su Gobierno no tolerará hechos de corrupción.

Recientemente, De La Espriella compartió detalles de otro golpe que propinaron las autoridades: “En Guacamayal, municipio de Zona Bananera, Magdalena, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, asestó un golpe contundente a la subestructura David Mesa Peña del Clan del Golfo: tres integrantes capturados y dos criminales dados de baja. Entre los abatidos se encuentran alias Héctor, señalado como segundo cabecilla urbano, y alias La Gorda, coordinadora del tráfico de estupefacientes”.

“Esta estructura estaría vinculada con extorsiones a comerciantes y ganaderos, intimidaciones armadas y homicidios selectivos. En el operativo también fueron incautadas armas de fuego, municiones y sustancias estupefacientes. No vamos a tolerar que extorsionen a nuestros comerciantes, amenacen a nuestros ganaderos y asesinen a nuestra gente”, concluyó.