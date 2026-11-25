La Cancillería colombiana se refirió este 25 de noviembre a la injerencia de varios parlamentarios en los asuntos del país. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró una fuerte inconformidad por cuenta de las declaraciones de 70 parlamentarios del Reino Unido sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“El Gobierno de Colombia considera que este tipo de pronunciamientos por parte de legisladores de un Estado extranjero ignora los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, pilares fundamentales del derecho internacional y de las relaciones entre naciones amigas”, precisó.

Asimismo, dijeron que desde el inicio de la actual administración del presidente Abelardo De La Espriella las decisiones alrededor del Acuerdo de Paz se han adoptado con relación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Misión de Verificación en Colombia.

“El Gobierno de Colombia valora el interés de la comunidad internacional en la consolidación de la paz y reafirma que la implementación del Acuerdo constituye un compromiso con el Estado colombiano y continuará desarrollándose dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas”, aseguraron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Noticia en desarrollo...