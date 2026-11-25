El Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el atentado que tuvo lugar el pasado lunes 23 de noviembre en la ciudad de Villavicencio.

“Estados Unidos condena enérgicamente el atentado terrorista en Villavicencio y se solidariza con el gobierno de De la Espriella y el pueblo colombiano”, dijo a SEMANA un portavoz del gobierno norteamericano.

“Nuestros pensamientos están con las personas afectadas por este acto de violencia y deseamos una pronta y completa recuperación a los heridos”, aseguró el funcionario.

“Como señaló el secretario Rubio en Barranquilla en septiembre sobre la importancia de seguir luchando contra los grupos narcoterroristas y criminales: Estados Unidos cooperará con el gobierno colombiano en todo lo necesario para hacer frente a esta amenaza regional”, dijo el portavoz.

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