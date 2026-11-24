Un grave accidente aéreo se registró en la tarde de este martes, 24 de noviembre de 2026, frente a las costas del estado de Misisipi, en Estados Unidos, luego de que una avioneta monomotor con seis personas a bordo, entre ellas dos niños de ocho y diez años de edad, se precipitara repentinamente al mar.

Jared Isaacman, director de la NASA, defiende a la copiloto fallecida en accidente aéreo en Florida: “Estaba haciendo su trabajo”

De acuerdo con el reporte entregado por la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), las unidades de rescate ya localizaron restos del fuselaje y equipos de emergencia en el agua, pero hasta el momento no han logrado encontrar a ninguno de los ocupantes.

Video: así fue el accidente de dos helicópteros en el Everest, uno de los destinos más extremos del mundo

El repentino descenso de la aeronave y el operativo en Horn Island

Según informó un portavoz de la Guardia Costera en Mobile a la cadena CNN, la alerta se activó alrededor de las 15:45 horas del martes tras recibir una notificación de la Administración Federal de Aviación (FAA) por la pérdida repentina de contacto con el aparato.

“Los equipos de rescate de la Guardia Costera de EE. UU. buscan una avioneta Cessna Centurion 210 con 6 personas a bordo, accidentada a 3,2 km al noreste de Horn Island, Mississippi, luego de que los operadores de la Guardia Costera en Mobile recibieran un informe de la FAA”, precisó la entidad en su comunicado oficial.

#BREAKING @USCG rescue crews are searching for a downed Cessna Centurion 210 aircraft with 6 people, 2 mi NE of Horn Island, Mississippi, after @USCG watchstanders in Mobile received a report from @FAANews, Tuesday. #USCG #SAR — USCG Heartland (@USCGHeartland) November 24, 2026

Los registros de rastreo aéreo de la plataforma Flightradar24 revelan la violencia de la caída: aproximadamente 30 minutos después del despegue, cuando volaba a unos 8.800 pies de altitud justo al sur de Pascagoula, Misisipi, la avioneta entró en picada hacia el océano con una tasa de descenso de 18.000 pies por minuto y a una velocidad superior a las 200 millas por hora antes de que se interrumpiera la señal.

Despliegue de agencias en zona remota e inicio de investigación de la NTSB

En la zona del siniestro trabajan de manera articulada embarcaciones y aeronaves de la Guardia Costera de Estados Unidos, el Departamento de Recursos Marinos de Misisipi y varias agencias locales de socorro.

Las tareas se concentran en las inmediaciones de Horn Island, una isla remota y sin desarrollo urbano ubicada a unas 12 millas náuticas de Biloxi, a la que solo es posible acceder mediante embarcaciones privadas en trayectos de entre 30 y 60 minutos desde Biloxi, Ocean Springs o Pascagoula.

Finalmente, la Administración Federal de Aviación confirmó que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) asumirá la dirección oficial de la investigación para esclarecer las causas técnicas o meteorológicas que provocaron el desplome de la aeronave, proceso en el cual también colaborará la propia FAA.