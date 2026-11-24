El mandatario ruso, Vladímir Putin, aseguró este 24 de noviembre que el Kremlin no dejará sin respuesta las reiteradas ofensivas del Gobierno de Kiev contra refinerías y otras infraestructuras vinculadas al sector energético de Rusia.

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“En este sentido, señalaré que las acciones de respuesta por nuestra parte son inevitables. Todos deben saberlo”, manifestó el jefe de Estado.

Putin realizó estas declaraciones durante una sesión de la Comisión para la Estrategia de Desarrollo del Complejo de Combustible y Energía y la Seguridad Ambiental, que estuvo bajo su dirección.

⚡️"TODO EL MUNDO DEBE SABERLO": Putin advierte de respuesta "inevitable" de Rusia a ataques ucranianos Las represalias de Rusia ante los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra instalaciones del sector energético rusas son inevitables, subrayó el presidente de Rusia. — RT Última Hora (@RTultimahora) November 24, 2026

En la reunión, el mandatario ruso señaló que los ataques de las fuerzas ucranianas continúan a pesar de los llamados realizados por Washington.

“A pesar del llamado y de la petición directa del presidente de EE.UU. de no hacerlo, de abstenerse de estos ataques, las autoridades de Kiev no escuchan esos consejos. Todo continúa como si nada”, declaró.

Entre tanto, Dos personas murieron y más de cuarenta resultaron heridas por bombardeos rusos sobre la ciudad de Zaporiyia, en el sudeste de Ucrania, dijeron este martes los servicios de emergencias locales en un balance provisional.

Situada a unas decenas de kilómetros del frente, la ciudad, capital de la región homónima, recibe regularmente ataques de las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Bomberos intentan sofocar un incendio tras un ataque ruso en Dymer, región de Kiev, Ucrania. Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

Varios edificios resultaron dañados y una casa quedó completamente destruida en estos bombardeos nocturnos, señalaron los servicios de emergencia.

Una fotógrafa de la AFP en el lugar vio edificios con las fachadas devastadas, ventanas arrancadas, habitantes heridos y una vivienda reducida a un montón de ruinas.

“Según información preliminar, dos personas han muerto y 41 han resultado heridas, entre ellas un bebé y tres niños de 4, 6 y 16 años”, indicaron los servicios de emergencia ucranianos.

Los dos cadáveres fueron hallados entre los escombros de un edificio de nueve plantas, cuyo primer piso quedó “parcialmente” destruido. Otras nueve personas fueron rescatadas, señaló el comunicado.

El responsable del Consejo de Defensa de Zaporiyia, Ivan Fedorov, dijo que las fuerzas rusas habían lanzado 687 ataques en las últimas 24 horas contra esta región parcialmente ocupada por Moscú.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Foto: AP

Después de casi cinco años de guerra, ambas partes incrementaron sus ataques en los últimos meses a pesar de haber reanudado en noviembre las negociaciones mediadas por Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa ruso señaló el martes que sus fuerzas de defensa aérea habían abatido casi 700 drones lanzados por Ucrania contra varios puntos del país.

Más de la mitad de estos aparatos se dirigían “contra la región de Moscú”, afirmó el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin.