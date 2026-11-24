Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero en una operación militar sin precedentes, envió un mensaje a los venezolanos el día de su cumpleaños.

Nicolás Maduro envía mensaje desde prisión después de la llegada del jefe del Pentágono a Caracas

“Me llegaron sus cantos, sus oraciones y sus bendiciones. Hoy cumplo 64 años y le doy gracias a Dios por la vida y por su poder protector. Gracias infinitas a todos y a todas. Cilia y yo los abrazamos en la inmensidad de nuestro ser divino”, se lee en el mensaje.

Adjunto al texto, el exdictador venezolano publicó un mensaje de dos páginas en el que habla de sus padres y de los mensajes de felicitación por su natalicio que habría recibido en una prisión de Nueva York.

Me llegaron sus cantos, sus oraciones y sus bendiciones. Hoy cumplo 64 años y le doy gracias a Dios por la vida y por su poder protector. Gracias infinitas a todos y a todas. Cilia y yo los abrazamos en la inmensidad de nuestro ser divino. https://t.co/m4OlODbMIa — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 24, 2026

“Hasta aquí me llegaron sus cantos, sus oraciones y sus bendiciones. Hoy cumplo 64 años y le doy gracias a Dios por la vida y por su poder protector”, dijo Maduro.

“A mi madre, Teresa de Jesús Moros de Maduro, y a mi padre, Nicolás de Jesús Maduro García, les agradezco la vida que me dieron. A toda mi familia amada y a nuestro pueblo hermoso y solidario, gracias por el amor puro y la alegría que me han regalado”, agregó el exdictador venezolano.

“Los he sentido en cada felicitación, desde cada rincón de nuestra tierra, desde cada comuna de la patria, desde el corazón de las familias y desde el alma de cada uno de ustedes”, se lee en el texto.

Maduro, desde una prisión federal, envió también un mensaje a los movimientos sociales en Venezuela y a los ciudadanos de a pie en el país suramericano, agradeciendoles por los mensajes que supuestamente recibió.

Nicolás Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: GETTY IMAGES/AP

“A los movimientos solidarios y a tanta gente noble en todas partes de Venezuela y del mundo, gracias por las canciones, los poemas y las palabras de esperanza que nos dedicaron. En cada una de esas expresiones, Cilia y yo sentimos su apoyo firme y perseverante.

Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan cargos federales en Estados Unidos relacionados con narcotráfico y delitos asociados. Ambos fueron trasladados a Nueva York tras su captura en Venezuela, el 3 de enero de 2026, para responder ante la justicia estadounidense.

La Fiscalía de Estados Unidos acusa a ambos de cinco delitos: conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para cometer torturas, uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para utilizar ese armamento.

La acusación sostiene que participaron en una estructura de narcotráfico y represión contra opositores, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Cilia Flores y Nicolás Maduro Foto: Tomado de X @NicolasMaduro

Ambos se declararon inocentes. Permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, Nueva York, en unidades separadas.