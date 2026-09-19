Fuerza Aérea recuperó cuatro de los cinco cuerpos de la misión médica que se accidentó en Chocó

En la tarde de este sábado, 19 de septiembre, casi ocho días después del accidente aéreo de una avioneta que transportaba una misión médica en el departamento del Chocó, se lograron recuperar cuatro de los cinco cuerpos de las personas que se accidentaron.

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La confirmación la hizo el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a través de un mensaje en sus redes sociales, donde aseguró que los cuerpos delas cuatro doctoras fueron recuperados, faltando solo el piloto por extraer del lugar.

“Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto. El cuerpo del piloto no pude ser recuperado hoy, pero se hará mañana sin falta”, escribió el mandatario.

De La Espriella aprovechó el momento para destacar la labor de las especialistas en salud. “Eran cuatro mujeres extraordinarias que entregaron su vida al servicio de los más necesitados. Estas heroínas siempre serán recordadas por su vocación, su generosidad y su invaluable labor social”.

“Que Dios las tenga en su gloria. Toda mi solidaridad y mis oraciones están con sus familias y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, concluyó el mensaje el jefe de Estado, quien ha estado durante toda la semana muy pendiente del proceso de búsqueda y rescate de la aeronave.

Fue el propio De La Espriella el encargado de confirmar el pasado 16 de septiembre sobre el hallazgo de la avioneta desaparecida en el departamento de Chocó, en la que viajaban cinco ocupantes y cuyo destino era el aeropuerto de Guaymaral, en Chía, Cundinamarca.

Tras el hallazgo, la Fuerza Aérea Colombiana mantuvo las labores para recuperar los cuerpos de los ocupantes de la aeronave accidentada, pese a las complejas condiciones de la zona.

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La entidad compartió en la mañana de este sábado los más recientes avances del operativo e indicó que la tripulación de un helicóptero UH-60 Black Hawk de la FAC logró trasladar a rescatistas militares hasta el Parque Nacional Natural Tatamá, ubicado cerca de la zona del accidente.

Desde allí, personal especializado de la Fuerza Aérea comenzó el desplazamiento terrestre para establecer la ruta e instalar el sistema que permitiera llegar hasta el fuselaje de la aeronave y realizar las maniobras necesarias para la extracción de los cuerpos.

La entidad informó que esta operación tuvo múltiples dificultades, principalmente por las difíciles condiciones climáticas del sector. Las fuertes y constantes lluvias, sumadas a las irregularidades del terreno, dificultaron el avance de los rescatistas.