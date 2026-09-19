Abelardo De La Espriella da una nueva orden al Inpec contra alias Firu, disidente de las Farc: “Bien motilado, bien esposado y uniformado”

El presidente Abelardo De La Espriella no está dispuesto a soportar más extorsiones provenientes desde las cárceles del país. Tampoco que los bandidos aparezcan en redes sociales desde sus centros de reclusión, como ha ocurrido en los últimos meses.

Este sábado, 19 de septiembre, el Tigre le envió un contundente mensaje al director del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez. Y tiene que ver con alias Firu, el disidente de las Farc que hizo parte de las negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, pero que sostiene comunicación con otros bandidos desde su lugar de reclusión.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

“Señor director del Inpec: en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias Firu, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz”, solicitó el presidente.

E hizo otro pedido: “Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde. Ese forajido no puede seguir haciendo lo que le da la gana. En este Gobierno, los criminales pagan como debe ser. ¡Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales! ¡Firme por la Patria!“.

La solicitud del mandatario se dio luego de una denuncia que hizo este sábado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien reveló una videollamada que ocurrió entre alias Firu y Primo Gay desde la cárcel. El último es otro cabecilla de las disidencias de las Farc.

“Presidente Abelardo De La Espriella: hay que dejar incomunicados a estos criminales”, resaltó el mandatario regional en su mensaje, el cual acompañó con la fotografía de la videollamada donde se observan a los sujetos.

“Alias Firu, cabecilla del frente 36 de las Farc de Calarcá, está en la cárcel, pero según información que recibimos, desde allí hace TikToks y, además, videollamadas con alias Primo Gay”, denunció el mandatario antioqueño.

Rendón enfatizó que, aunque se encuentra privado de la libertad, sigue manteniendo comunicación con otros miembros de la estructura delincuencial que se encuentra al mando de alias Calarcá.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: SEMANA

Edgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, fue capturado a mediados de 2024 en el nordeste antioqueño. El hombre, conocido como cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc, era conocido por las sanguinarias normas que imponía. Y era uno de los hombres de confianza de alias Calarcá Córdoba, el jefe máximo de una de las disidencias, quien hoy huye de las garras del Tigre.

Este sábado, 19 de septiembre, el presidente también confirmó a través de su cuenta oficial de X que se cumplió la orden que había entregado días atrás de un nuevo traslado masivo de internos de la cárcel de Buenaventura.

Abelardo De La Espriella y los hombres capturados que fueron trasladados de penitenciario. Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2,34: INPEC.

“En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia”, escribió el jefe de Estado.

En total, 120 delincuentes salieron de la cárcel de Buenaventura hacia otros establecimientos penitenciarios del país.